KB국민카드, 연매출 30억 이하 가맹점 무이자 할부지원

'포용금융 프로그램' 시행

전통시장·지역상권 활성화 이벤트

KB국민카드는 소상공인을 지원하기 위해 무이자 할부 확대와 소비 촉진을 골자로 하는 '포용금융 프로그램'을 한다고 31일 밝혔다.

KB국민카드는 연 매출 30억원 이하 소상공인 가맹점이면서 민생회복 소비쿠폰 사용 대상인 가맹점을 대상으로 다음 달부터 오는 11월 말까지 무이자 2~3개월 할부를 제공한다. 이자 비용은 KB국민카드가 전액 부담한다.

KB국민카드는 "고객은 이자 없이 결제할 수 있어 소비 부담을 줄이고, 가맹점은 매출 증대 효과를 기대할 수 있어 소상공인의 영업 활성화에 실질적인 도움이 될 것"이라고 기대했다.

추석 물가 부담을 낮추고 지역경제를 활성화하기 위한 이벤트도 마련됐다.

소상공인 가맹점에서 'KB전통시장 온누리카드'로 건당 1만원 이상 KB페이로 결제하면 카드 상품서비스 외 추가로 누적 금액 기준 신용카드 10%(최대 2만원) 캐시백, 체크카드 5%(최대 5000원) 캐시백을 다음 달부터 11월 말까지 매달 지급한다.

이 카드는 전월 실적에 따라 전통시장 가맹점에서 최대 10%(최대 1만원), 온누리상품권 차감 결제 시 최대 10%(최대 1만원) 할인을 제공하며, 전통시장 가맹점에서 온누리상품권 차감 결제 시 중복 할인으로 최대 20%(최대 2만원) 혜택을 받을 수 있는 카드다.

이에 더해 추석 명절 기간 전국상인연합회와 협력해 전통시장 소상공인에게 친환경 생분해 비닐봉투 100만장과 재사용 장바구니 2만개를 제공하는 사업도 진행한다.

KB국민카드 관계자는 "소상공인의 회복과 성장을 지원하고, 지역상권 활성화를 돕는 포용금융을 실천하기 위해 이번 지원책을 마련했다"며 "앞으로도 실질적인 금융 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



