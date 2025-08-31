"표 얻으려 인사했지만 돈 안 받았다" 권성동, 통일교 해명

"정치인은 미사·불공·찬송 다 한다"

"특검·민주당, 낙인찍기와 정치공작 멈춰야"

권성동 국민의힘 의원이 자신을 둘러싼 불법 정치자금 수수 의혹에 대해 "금품은 받은 적 없다"며 의혹을 전면 부인했다. 그는 통일교 교주 한학자 총재에게 큰절한 행위에 대해서도 "정치인으로서 표밭을 다진 것"이라며 "특검과 더불어민주당이 이를 침소봉대하고 있다"고 반박했다.

권성동 국민의힘 의원이 자신을 둘러싼 불법 정치자금 수수 의혹에 대해 "금품은 받은 적 없다"며 의혹을 전면 부인했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

권 의원은 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "특검과 민주당은 제가 대선 기간 중 통일교를 방문한 사실을 침소봉대하고 있다"며 "(통일교 한학자 총재를) 방문하고 인사한 것은 사실이지만 이는 정치인으로서 예의를 갖춘 것이었을 뿐, 부정한 목적은 없었고 금품을 받은 일도 없었다"고 강조했다.

앞서 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 권 의원이 2022년 1월, 통일교 세계본부 윤영호 전 본부장으로부터 현금 1억 원이 든 쇼핑백을 수수한 정황을 파악하고 구속영장을 청구한 바 있다. 이에 권 의원은 "정치인은 선거에서 단 1표라도 얻기 위해 불법이 아닌 한 모든 노력을 다한다"며 "성당에 가면 미사에 참여, 절에 가면 불공, 교회에 가면 찬송을 하고 있다"고 항변했다.

이어 "특검은 증거 대신 낙인 효과를 통해 여론을 선동하고, 민주당은 이를 확산시키며 사법부를 압박하고 있다"고 주장하며 정치적 의도가 있다고 지적했다.

권 의원은 또 "민주당은 야당 교섭단체 대표연설 일정에 저의 체포동의안 표결을 끼워 넣으려 한다"며 "이는 야당 대표 연설을 덮으려는, 국회를 정치공작 무대로 삼으려는 행태"라고 비판했다.

불체포특권 포기 의사도 거듭 밝혔다. 그는 "특권 포기는 저의 일관된 소신"이라며 "체포동의안 표결 여부와 관계없이 구속적부심을 받겠다"고 밝혔다. 그러면서 "우원식 국회의장은 민주당과 정치적 일정 거래에 저의 체포동의안을 이용하지 말라"고 경고했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>