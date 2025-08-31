강태영 농협은행장, 국외점포장 만나 홍콩서 현장경영

현장의견 청취 후

권역별 경영전략 전달 및 내부통제 강화 당부

강태영 NH농협은행장이 29일부터 이틀간 홍콩에서 현장경영을 실시하고, '아시아권 국외점포장 워크샵'을 통해 글로벌사업 추진방향과 계획을 점검했다. 29일에는 홍콩지점을 방문해 괄목할 만한 성장을 이루어낸 직원들을 격려하는 한편 글로벌 금융허브의 이점을 활용해 현지 글로벌 선도금융기관과의 협력 확대 및 시장과의 적극적인 소통을 당부했다.

30일에는 베트남, 인도, 캄보디아 등 아시아권 5개국 7개소 국외점포장을 초청하여 워크숍을 개최하고 경영현안을 직접 청취했다. 강 행장은 고속성장권역 내 로컬기업대상 영업력 제고, 변동성 확대에 따른 건전성 중심 비상경영체제 유지, 현지고객 공략 지속 및 업무시스템 개선, 원리원칙에 입각한 국외점포 내부통제체계 강화 등을 주문했다.

강 행장은 "국외점포별 상이한 여건에도 불구하고 점포장 이하 직원들의 노력으로 단기간 내에 로컬시장에 빠르게 안착할 수 있었다"며 "현지 맞춤형 영업 전략과 촘촘한 내부통제로 글로벌 사업을 주요 수익 축으로 성장시킬 것"이라고 말했다.

30일 농협은행 홍콩지점에서 강태영 은행장(가운데)과 농협은행의 아시아권 국외점포장들이 간담회 후 기념촬영을 갖고 있다.





