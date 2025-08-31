본문 바로가기
진옥동 "스테이블코인·AI에이전트는 금융 기능 재편할 핵심 동력"

김혜민기자

입력2025.08.31 09:54

제주도서 애널리스트 30여명 초청 간담회

신한금융그룹이 지난 28~29일 제주도에서 금융 담당 애널리스트 30여명을 초청해 '애널리스트 데이'를 개최했다고 31일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 28~29일 제주도에서 금융 담당 애널리스트 30여명을 초청해 '애널리스트 데이'를 열고 발표를 하고 있다. 신한금융 제공

진옥동 신한금융 회장 등 그룹 관계자들은 '디지털 패러다임 전환과 금융의 대응'을 주제로 그룹의 디지털 혁신 전략과 시장 대응 의지를 투자업계와 공유하며 기업가치 제고 기반을 다지는 시간을 가졌다.


행사에서는 김민승 코빗 리서치센터장을 포함한 내외부 전문가들과 함께 ▲글로벌 디지털 자산 시장 동향 ▲스테이블코인 사업 추진 전략 ▲임베디드 금융 및 ERP 뱅킹 현황 ▲규제환경 변화에 따른 금융산업 전망 등이 논의됐다.

진 회장은 직접 주재한 세션에서 "디지털 전환과 규제환경 변화는 금융사의 본질적 경쟁력을 재정의하는 거대한 흐름"이라며 "위기 속에서도 한국 금융이 글로벌 무대에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 앞장서겠다"고 밝혔다.


그는 ERP뱅킹, 스테이블코인, AI에이전트에 대해서도 "단순한 기술 과제가 아니라 금융 본연의 기능을 재편하고 고객 중심의 새로운 가치를 창출할 수 있는 핵심 동력"이라며 "신한금융은 창의적이고 실질적인 금융 서비스 혁신에 집중하며 지속 가능한 금융생태계 구축에 최선을 다하겠다"고 강조했다.


한편 신한금융은 지난해 2분기 국내 금융사 최초로 개인투자자 대상 설명회를 연 데 이어, 28일에는 그룹 공식 유튜브 채널을 통해 개인투자자들의 질문에 대한 답변을 전달했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
