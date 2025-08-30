서방정상들 불참…"中 열병식 참석 명단, 국제적 처지 단면"

SCO 정상회의 참석자 명단과 겹치지 않아

동남아시아·중앙아시아국가 주로 포함



중국 '전승절' 열병식에 참석하는 정상들의 명단이 복잡한 현재 국제정치의 역학관계를 고스란히 드러내고 있다는 분석이 나왔다. 북한·중국·러시아 정상이 처음으로 한 자리에 서는 가운데 서방 선진국에서는 정상은 물론 고위급 인사들조차도 모습을 비추지 않을 것으로 보인다.

30일 주요 외신 매체 등에 따르면 중국 베이징 톈안먼에서 다음 달 3일 개최 예정인 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년'(전승절 80주년) 열병식에 정상이 참석하는 26개국에는 북한과 러시아 외에 동남아시아, 중앙아시아, 아프리카 국가들이 주로 포함됐다.

외신 매체들은 주요 국가 정상들의 이름이 보이지 않는 열병식 초청 명단에 대해 중국의 야망과 영향력 확대를 위한 지속적인 시도를 볼 수 있는 창구라고 내다봤다. AP통신은 올해 열병식은 중국 주도의 상하이협력기구(SCO) 정상회의 폐막 직후 열리는데, 두 행사의 참석자 명단이 완전히 겹치지 않아 중국의 이해관계와 이웃 국가들 사이에서의 한계를 보여주기도 한다고 설명했다.

나렌드라 모디 인도 총리는 SCO 정상회의의 귀빈 명단에서 가장 상단에 있는데, 모디 총리는 열병식을 참관하지 않고 중국을 떠난다. 모스타파 마드불리 이집트 총리와 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령도 SCO 정상회의만 참석한 뒤 열병식에는 나타나지 않을 예정이다.

인도 총리나 튀르키예 총리의 경우 일반적으로 서방 국가들과 마찬가지로 중국이 군사력을 대외적으로 과시하는 열병식에서 중국 최고 지도자들과 나란히 서는 것을 자제한다.

반면 북한 김정은 국무위원장은 SCO 정상회의에는 참석하지 않지만, 열병식에서 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 대통령과 함께 중국군의 행진을 참관할 예정이다.

눈에 띄는 것은 명단 대다수를 차지한 동남아시아와 중앙아시아를 비롯한 글로벌 사우스(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭) 국가들이다. 베트남·말레이시아·인도네시아 등 아세안(동남아시아국가연합) 주요국과 쿠바, 콩고민주공화국, 짐바브웨 등 개발도상국 정상들이 중국을 찾는다.

한국과 일본 정상은 참석하지 않는다. 한국에서는 우원식 국회의장이 참석 예정이며, 일본은 반일 색채가 있다며 다른 국가들에 참석 요청을 자제할 정도로 이번 행사에 부정적 입장을 취하고 있다.

유럽 정상 가운데는 친러 성향의 알렉산다르 부치치 세르비아 대통령, 로베르트 피초 슬로바키아 총리만 참석한다. 이에 대해 대만 중앙통신사(CNA)는 "26개국 명단이 중국의 현재 국제적 처지와 작금의 국제 관계 구도를 거울처럼 보여주고 있다"며 "중국이 서방 국가들과 무역, 과학기술, 우크라이나전쟁, 인권 등의 문제에서 마찰을 빚고 있다 보니 열병식에 참석하지 않도록 선택하게 했을 수 있다"고 적었다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>