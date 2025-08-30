본문 바로가기
해수욕장서 익수자에 구명조끼 건네다 바다에 빠진 20대 숨져

이민지기자

입력2025.08.30 18:09

조끼받은 익수자는 물 밖으로 나와
하조대 해수욕장 24일 폐장, 관리요원 4명 상주

강원 양양군 현북면 하광정리 하조대 해수욕장에서 30일 낮 12시 23분께 20대 A씨가 익수자를 구하려다 도리어 물에 빠지는 사고가 났다.

해수욕장서 익수자에 구명조끼 건네다 바다에 빠진 20대 숨져
사고 당시 현장에 있던 안전 관리 요원이 즉시 입수해 A씨를 물 밖으로 구조, 강릉해양경찰서와 소방 당국이 자동 심장충격기(AED)로 심폐소생술(CPR) 한 뒤 A씨를 병원으로 옮겼으나 숨졌다.


목격자에 따르면 A씨는 물에 빠진 B씨가 구조를 요청하는 소리를 듣고 B 씨에게 구명조끼를 전달하기 위해 바다로 뛰어드는 과정에서 사고가 난 것으로 알려졌다.

A씨 일행 20대 C 씨도 함께 바다로 들어갔다가 물에 빠졌으나 생명에 지장은 없는 상태다. B씨는 구명조끼를 전달받아 스스로 물 밖으로 나온 것으로 전해졌다.


하조대 해수욕장은 지난 24일 폐장했다. 다만 더위가 지속해 관광객 발길이 이어지면서 오는 31일까지 안전 관리 요원 4명이 해변에 상주한다. 강릉해경은 정확한 사고 경위 등을 조사할 방침이다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
