"경상도 사람의 예의"…트럼프가 빼준 의자 앉지 않은 李대통령

강훈식 비서실정, 한미정상회담 비화 공개

“트럼프 대통령도 정중한 태도 느꼈을 것”

이재명 대통령이 최근 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 방명록에 서명할 수 있도록 의자를 빼줬지만 직접 앉지 않은 이유가 알려졌다. 경북 안동 출신인 이 대통령의 고향 정서가 깔린 행동이었다는 것이다..

강훈식 대통령비서실장은 지난 29일 MBC 뉴스데스크에 출연해 당시 비화를 공개했다.

한미정상회담 당시 이 대통령이 방명록을 작성하려 하자 트럼프 대통령이 의자를 뒤로 빼서 편하게 앉을 수 있도록 했다. 그러나 이 대통령은 의자에 앉지 않은 채 그대로 서서 방명록 작성을 마쳤다.

강 실장은 "트럼프 대통령과 마주 앉은 이 대통령이 의자 끝에 허리를 꼿꼿이 세우고 계속 눈을 맞추는 모습이 인상적이었다"며 "왜 의자를 빼줬는데 앉지 않았느냐고 묻자 대통령께서 '경상도 사람의 예의 같은 것'이라고 답하셨다"고 전했다.

강 실장은 "엄밀히 한국식 예의일지는 모르겠지만, 트럼프 대통령도 우리가 정중히 회담에 임하고 있다는 점을 느꼈을 것"이라고 덧붙였다.

아울러 비공식 담화 자리에서는 두 정상이 유대감을 형성하려는 시도가 이어졌다. 강 실장은 "이 대통령이 먼저 '트럼프 대통령과 나 사이에는 공통점이 많다'며 테러 경험이나 당내 최고 득표 경험 등을 언급했다"고 밝혔다.

이에 트럼프 전 대통령은 "당선 가능성이 높다고 들었다"고 답한 것으로 전해졌다. 강 실장은 이를 두고 "일각에서 제기된 부정선거 의혹과 달리 트럼프 대통령은 그렇게 보지 않는다는 점을 확인할 수 있었다"고 설명했다.

강 실장은 또 이 대통령의 리더십 스타일에 대해 "대부분 권력자는 성을 쌓고 안으로 들어가 자리를 즐기려 하지만, 이 대통령은 끊임없이 성 밖으로 나가려 한다"며 "국민과의 소통을 중시하는 태도"라고 평가했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



