포천시, 배우 이정길 홍보대사 위촉

이종구기자

입력2025.08.30 14:54

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 29일 시청 집무실에서 배우이자 ㈔한국프로파크골프협회 회장인 이정길씨를 포천시 홍보대사로 위촉했다고 30일 밝혔다.

백영현 포천시장이 지난 29일 시청 집무실에서 배우이자 (사)한국프로파크골프협회 회장인 이정길씨를 포천시 홍보대사로 위촉하고 있다. 포천시 제공

백영현 포천시장이 지난 29일 시청 집무실에서 배우이자 (사)한국프로파크골프협회 회장인 이정길씨를 포천시 홍보대사로 위촉하고 있다. 포천시 제공

이번 위촉식은 파크골프 상생협력을 위한 업무 협약과 함께 진행했으며, 백영현 포천시장을 비롯해 이윤행 문화복지국장 등 시 관계자와 한국프로파크골프협회 관계자 등 9명이 참석했다.


배우 이정길 씨는 1965년 KBS 공채 탤런트로 데뷔해 드라마 '수선화', '여명의 눈동자', '하얀거탑' 등 다수의 작품에 출연하며 대중에게 큰 사랑을 받아왔다. 현재는 ㈔한국프로파크골프협회 회장으로 활동하며 파크골프 저변 확대와 스포츠 복지 증진에 힘쓰고 있다.

포천시는 이번 위촉을 통해 이정길 홍보대사가 지닌 풍부한 방송·문화 활동 경험과 파크골프 분야 전문성을 바탕으로, 파크골프 대회 및 시정 홍보 등 다양한 분야에서 긍정적인 홍보 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.


백영현 포천시장은 "이정길 홍보대사께서 포천시의 문화·체육·복지 등 다양한 분야에서 활발히 활동해 주시길 바란다"며 "포천시도 시민들을 위한 파크골프장 조성 등 생활 체육 기반 구축에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
