"병원 안 돌아가"…의정 갈등 이끌던 박단, 세브란스 전공의 모집 탈락

전국 수련병원들의 하반기 전공의 모집이 마무리된 가운데, 의대 정원 확대에 맞서 전공의 집단 사직을 이끌었던 박단 전 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원장이 연세대학교 세브란스병원 전공의 모집에서 최종 탈락한 것으로 알려졌다.

박 전 위원장은 29일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 통해 "금일 불합격 통보를 받았다. 애증의 응급실, 동고동락했던 의국원들과 함께하지 못하는 것은 조금 아쉽지만, 뭐 별수 있나"라며 "이 또한 제가 부족하기 때문"이라고 밝혔다.

그는 이어 "며칠 전 세브란스병원 응급실에서 다시 수련받고자 응급의학과 전공의 모집에 지원서를 냈었다"면서 "한풀 더 식히며 또 어떻게 살아가야 할지 고민해 보려 한다. 염려와 격려를 보내주신 모든 분께 감사의 인사를 남긴다"고 적었다.

박 전 위원장은 세브란스병원에서 응급의학과 2년 차 전공의로 수련 중이던 중, 지난 2023년 8월 대전협 회장에 선출됐다. 이후 정부가 의대 정원 증원을 공식화한 지난해 2월, 전공의 사직 사태가 본격화되면서 그는 대전협 비상대책위원장직을 맡아 집단 사직 대응에 전면에 섰다.

특히, 그는 대통령과의 면담 직후 정부 정책을 강하게 비판하며 "대한민국 의료의 미래는 없다"는 표현까지 사용해 주목받았다. 당시 SNS를 통해 "저는 (병원에) 돌아갈 생각이 없다"고 공언한 바 있지만, 이번 하반기에는 다시 응급의학과 수련을 희망하며 재지원을 시도했다. 그러나 지원 결과는 탈락으로 마무리됐고, 본인이 직접 이를 공개한 것이다.

앞서 박 전 위원장은 대한의사협회 회장단에 부회장 자격으로 합류해 의료계의 강경 대응 기조를 견지해왔다. 하지만 장기화한 의정 갈등 속에 내부에서 책임론이 불거졌고, 일부 병원 전공의 대표들은 공개적으로 박 전 위원장을 향해 비판의 목소리를 냈다.

실제로 당시 서울대병원 전공의 대표 등은 "대화 주체들이 전공의들과의 의사소통을 어렵게 해왔다"며 박 전 위원장의 태도를 문제 삼은 바 있다. 이에 박 전 위원장은 지난 6월 "모든 직을 내려놓고자 한다. 지난 1년 반, 부족하나마 최선을 다했으나 실망만 안겨드렸다"며 비대위에서 물러났다.

한편, 연합뉴스에 따르면 올해 하반기 '빅5' 병원 전공의 모집에는 전체 정원의 70~80% 수준이 지원서를 접수했으나, 응급의학과와 소아청소년과, 산부인과 등 필수 진료 과목의 지원율은 여전히 낮은 수준에 그친 것으로 알려졌다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



