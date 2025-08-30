[날씨]일요일 천둥·번개 동반한 비…서울 낮 최고 31도

일요일인 31일 전국 대부분 지역에 돌풍·천둥·번개를 비롯한 비가 오겠다.

비는 늦은 새벽부터 제주도에, 오전부터 남부지방에, 밤부터 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권에 내리겠고 이튿날까지 이어질 것으로 예보됐다.

수도권과 강원 내륙·산지, 충청권은 늦은 새벽과 오후 사이, 일부 충북은 저녁까지 소나기가 내릴 때가 있겠다.

예상 강수량은 수도권, 강원 내륙·산지, 충청권 30∼80㎜, 부산·경남 남해안·지리산 부근 20∼80㎜, 전남 남해안, 울산·경남 내륙, 제주도 10∼60㎜, 광주·전남, 전북, 대구·경북, 울릉도·독도 5∼40㎜다. 다만 가뭄을 겪고 있는 강원 동해안은 강수량이 5㎜ 안팎으로 예상됐다.

아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 30∼34도로 예보됐다. 평년보다 높은 수준이다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 전남권과 경남권을 중심으로 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르고 도심과 해안에서 열대야가 나타나는 등 무더위가 이어지겠다.

서해상과 남해상, 제주도 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의해야 한다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



