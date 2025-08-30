'콘서트 못 가도 괜찮아! 갤럭시와 함께 라면'…3km 거리서 찍은 무대 영상 화제

3.2km 밖에서 찍은 롤라팔루자

갤럭시 S23 울트라의 줌 기능 다시 주목

미국 시카고에서 열린 대형 음악 축제 '롤라팔루자' 무대를 약 3.2km 떨어진 고층 전망대에서 촬영한 영상이 SNS를 통해 폭발적인 반응을 이끌고 있다. 놀라운 점은 해당 영상이 스마트폰으로 촬영됐다는 사실이다.

해외 인플루언서 A씨가 시카고 도심에 있는 360 전망대에서 삼성 갤럭시 휴대전화로 롤라팔루자 공연을 촬영한 영상.

힌두스탄타임스가 12일(현지 시간) 전한 바에 따르면, 인플루언서 브라이언은 자신의 인스타그램에 '삼성이 있다면 롤라팔루자에 가지 않아도 된다'는 문구와 함께 짧은 영상을 공개했다.

이 영상에는 지난 7월 시카고 그랜트 파크에서 열린 공연 현장이 담겼으며, 가수 도미닉 파이크가 무대에 오른 모습이 확인된다. 처음에는 무대 근처에서 촬영된 듯 보이지만, 점차 줌 아웃되면서 관중석과 공연장 주변이 드러나고, 이내 시카고 중심가의 고층 빌딩들까지 화면에 담긴다.

마지막 장면에는 촬영자가 있던 전망대 창에 붙은 거미까지 선명하게 포착되며 보는 이들에게 놀라움을 선사했다. 이 영상은 시카고 중심부에 위치한 '360 시카고' 전망대 94층에서 촬영된 것으로 확인됐다.

영상이 공개된 이후 SNS에서는 600만 회 이상의 조회 수를 기록했고, 관련 게시물에는 50만 개가 넘는 '좋아요'가 이어졌다. 브라이언은 댓글을 통해 해당 영상을 촬영한 기기가 삼성전자의 '갤럭시 S23 울트라'라고 밝혔다.

갤럭시 S23 울트라는 2023년 2월 출시된 모델로, 최대 10배 광학 줌이 가능한 망원 렌즈를 탑재했으며, '스페이스 줌' 기능을 활용하면 최대 100배까지 확대 촬영이 가능하다. 이 기능 덕분에 원거리에서도 공연장 무대를 생생하게 담아낼 수 있었던 것으로 풀이된다.

이번 영상은 국내외에서 '스마트폰 카메라 기술의 한계에 도전한 사례'라는 평가와 함께, 삼성 갤럭시 제품에 대한 관심도 끌어올리고 있다. 일부 국내 팬들 사이에서는 해당 기기를 콘서트 관람 시 대여해 사용하는 사례도 늘고 있는 것으로 알려졌다.

해당 영상을 본 온라인 이용자들은 "스마트폰이 아니라 망원경 수준", "삼성 제품의 저력을 다시 느꼈다", "다시 갤럭시로 돌아가야겠다" 등의 반응을 보이며 열띤 관심을 나타냈다.

삼성전자 미국 모바일 공식 계정도 영상에 관해 "어디에 있든 최고의 자리를 가질 수 있다"며 '#withGalaxy' 해시태그를 덧붙여 눈길을 끌었다.





김은하 기자



