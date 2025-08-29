경련 일으키며 길거리서 쓰러지는 청소년들…日 오키나와 '좀비 담배' 공포

좀비 담배 소지·사용 사례 적발 사례 줄이어

대부분 10~20대

동남아에서 확산한 마약류 성분의 불법 전자담배인 이른바 '좀비 담배'가 일본 남부 오키나와 10대 청소년 사이에서도 빠르게 퍼지고 있다.

좀비담배로 인해 이상행동을 보이는 모습. 틱톡. AD 원본보기 아이콘

최근 일본 매체 포스트세븐은 "올해부터 오키나와 암시장에서 좀비 담배가 유통되기 시작해 확산 조짐이 나타나고 있다"고 보도했다.

보도에 따르면 불법 전자담배 '좀비 담배'를 소지하거나 사용하다 적발되는 사례가 다수 발생했다. 오키나와현 경찰은 올해 2~4월 교통사고 및 약물 사건 수사 과정에서 에토미데이트 성분이 포함된 리퀴드(액상) 약 150개를 압수했으며, 해당 리퀴드는 주로 10~20대가 소지한 것으로 확인됐다. 현내 첫 번째 단속은 지난달 9일 이뤄졌다. 당시 경찰은 우라소시의 한 공원에서 에토미데이트 성분이 포함된 리퀴드를 소지한 20세 남성 2명을 체포했다.

이어 지난 10일에는 나하에서 16세 소년이 좀비 담배를 소지한 혐의로 체포했다. 가족의 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에 도착했을 때 소년은 멍한 눈으로 집 거실에 앉아 손발이 경련을 일으키며 소리를 내고 있었던 것으로 알려졌다.

15일엔 기노완시에 거주하는 18세 남성의 집에서 에토미데이트 0.2g을 압수하고 체포했다.

'제2의 프로포폴' 에토미데이트…日서 규제 대상

이들이 소지한 좀비 담배에는 전신마취 유도제인 에토미데이트가 포함됐다. '제2의 프로포폴'로 불리는 이 약물은 진정제로 사용되지만 심한 졸음을 유발하고 호흡을 느리게 만들거나 저혈압, 메스꺼움 등 증상이 나타나기도 한다. 심할 경우 의식 불명 상태에 이를 수 있다. 이에 일본은 지난 5월 일본 후생노동성은 이 약물을 규제 대상으로 지정했다.

이 약물은 2023년 이후 중국과 대만에서 마약으로 남용되기 시작했는데, 보통 전자담배 리퀴드에 섞여 밀반입된다. 대만에서는 '하이되는(환각효과를 내는) 담배', '좀비 카트리지' 등으로 불리는데 최근 10~20대 젊은층 사이에서 급속히 퍼지며 당국이 단속에 나서는 등 사회 문제로 부각되고 있다.

매체는 "오키나와에서는 '웃음가스 마취'라는 이름으로 액상형 전자담배 상태로 밀매되고 있다"며 "대마보다 저렴해 텔레그램 등 앱을 통해 거래되고 현지 고등학생과 중학생의 손에도 들어가는 것으로 보인다"고 전했다.

오키나와 경찰은 이 약물 복용으로 "의식 혼미, 알코올 없는 취함, 손발 마비 등의 증상이 나타났다"며 오키나와현 교육위원회 등을 통해 도내 초중고에 주의 경고를 발령했다.

동남아, '좀비 담배' 강력 단속…처벌 강화

태국은 전자담배를 둘러싼 우려가 고조되자 강력 단속에 나섰다. 안쿤 프루엣사누삭 총리실 부대변인 지난 27일 10대 청소년이 좀비 담배를 비롯한 마약 성분 함유 전자담배의 위험성을 인지해야 하고, 부모는 이상 징후가 나타나면 자녀를 면밀히 관찰해야 한다고 강조했다.

싱가포르도 유통사범에게 태형을 가하기로 하는 등 처벌을 크게 강화했다. 에토미데이트 함유 마약성 전자담배를 수입·유통할 경우 이전에는 최대 징역 2년에 그쳤지만, 최대 징역 20년·태형 15대로 처벌 수위를 대폭 높였다. 마약성 전자담배 이용자에게도 벌금 최고 700싱가포르달러(약 76만원)와 최장 1년간 보호관찰 등의 처벌을 가하기로 했다.

국내에서도 식품의약품안전처가 지난 12일 에토미데이트 등을 마약류로 지정하는 내용의 '마약류관리법 시행령' 개정안을 공포했다. 마약류로 지정되면 의약품 수입부터 투약까지 모든 단계에서 취급 보고 위무가 부여돼 실시간 정부 모니터링이 가능하다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



