"12살에 벌써 합격?"…4600명 응시한 검정고시 결과 보니

올해 제2회 초·중·고교 졸업 학력 검정고시

합격률 90.5%…최고령 80대·최연소 11세

12세 박효주양, '고졸' 최연소 합격

올해 두 번째 서울 지역 초·중·고등학교 졸업 학력 검정고시에서 4159명이 합격했다.

검정고시에 응시한 수험생들이 시험을 앞두고 있다.

29일 서울시교육청은 올해 제2회 초·중·고교 졸업 학력 검정고시에서 4596명이 응시해 총 4159명이 합격했다고 밝혔다.

이번 검정고시의 합격률은 90.5％로, 지난 4월 치러진 올해 제1회 검정고시(85.6％)보다 올랐다. 초졸 합격률이 94.1％를 기록해 가장 높았다. 이어 중졸이 90.5％, 고졸이 90.2％다.

초졸과 고졸에서는 80대가, 중졸에선 70대가 최고령 합격자였다. 최연소 합격자는 초졸 윤현석군(11), 중졸 안수현양(11), 고졸 박효주양(12)이다.

시교육청은 이번 시험에서 시각·청각 등 장애가 있는 48명의 응시자에게 대독·대필 등을 지원했고, 이들 중 31명이 합격했다. 거동이 어려운 응시자 4명에게는 '찾아가는 검정고시 서비스'를 제공했으며 이 가운데 3명이 학력을 취득했다.

재소자 중에선 34명의 합격자가 나왔다. 합격률은 94.4％로 평균보다 높았다.

합격증명서와 성적증명서, 과목합격증명서는 정부24 홈페이지 혹은 초·중·고등학교 행정실, 시교육청, 교육지원청 민원실에서 발급받을 수 있다.

합격증서는 다음 달 1일까지 서울시교육청 본관에서 수령하면 된다.





윤슬기 기자



