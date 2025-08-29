본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

교육

"12살에 벌써 합격?"…4600명 응시한 검정고시 결과 보니

윤슬기기자

입력2025.08.29 19:03

수정2025.08.29 19:08

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 제2회 초·중·고교 졸업 학력 검정고시
합격률 90.5%…최고령 80대·최연소 11세
12세 박효주양, '고졸' 최연소 합격

올해 두 번째 서울 지역 초·중·고등학교 졸업 학력 검정고시에서 4159명이 합격했다.


검정고시에 응시한 수험생들이 시험을 앞두고 있다. 김현민 기자

검정고시에 응시한 수험생들이 시험을 앞두고 있다. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

29일 서울시교육청은 올해 제2회 초·중·고교 졸업 학력 검정고시에서 4596명이 응시해 총 4159명이 합격했다고 밝혔다.

이번 검정고시의 합격률은 90.5％로, 지난 4월 치러진 올해 제1회 검정고시(85.6％)보다 올랐다. 초졸 합격률이 94.1％를 기록해 가장 높았다. 이어 중졸이 90.5％, 고졸이 90.2％다.


초졸과 고졸에서는 80대가, 중졸에선 70대가 최고령 합격자였다. 최연소 합격자는 초졸 윤현석군(11), 중졸 안수현양(11), 고졸 박효주양(12)이다.


시교육청은 이번 시험에서 시각·청각 등 장애가 있는 48명의 응시자에게 대독·대필 등을 지원했고, 이들 중 31명이 합격했다. 거동이 어려운 응시자 4명에게는 '찾아가는 검정고시 서비스'를 제공했으며 이 가운데 3명이 학력을 취득했다.

재소자 중에선 34명의 합격자가 나왔다. 합격률은 94.4％로 평균보다 높았다.


합격증명서와 성적증명서, 과목합격증명서는 정부24 홈페이지 혹은 초·중·고등학교 행정실, 시교육청, 교육지원청 민원실에서 발급받을 수 있다.


합격증서는 다음 달 1일까지 서울시교육청 본관에서 수령하면 된다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

학생은 정학, 공무원은 해임…'벌금 76만원' 전자담배에 칼 빼든 '이 나라' 학생은 정학, 공무원은 해임…'벌금 76만원' 전자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

메마른 아랄해에 삶의 희망 적시다

나이키 또 감원… 다시 스포츠다

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

새로운 이슈 보기