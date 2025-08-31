본문 바로가기
책이 된 영화, 영화가 된 책… 울산도서관, ‘독서의 달’ 도서 원작 영화 상영

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.31 09:00

9월, ‘살인자의 기억법’ 등 4편 무료 상영

매주 수요일 오후 2시 30분부터 선착순

울산도서관은 9월 '독서의 달'을 맞아 매주 수요일 오후 3시 울산도서관 1층 종합영상실에서 책과 영화가 만나는 특별한 시간을 마련한다.


이번 프로그램은 책을 읽고 감동했던 이야기를 영상으로 다시 만나는 등 독서와 영상 콘텐츠를 넘나드는 풍부한 문화 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

'책이 된 영화, 영화가 된 책'을 주제로 9월 한 달간 총 4편의 영화가 상영된다.


▲9월 3일에는 황선미 작가의 동화 '마당을 나온 암탉'을 원작으로 한 동명의 애니메이션을 시작으로 ▲9월 10일 '원더' ▲9월 17일 '살인자의 기억법' ▲9월 24일 '작은아씨들' 등 책을 원작으로 한 작품들을 선정해 진행된다.


아울러 기존에는 매주 수요일 오후 4시에 영화가 상영됐으나, 상영시간(러닝타임)이 긴 작품도 여유 있게 상영할 수 있도록 9월부터는 오후 3시로 조정됐다. 이를 통해 보다 폭넓은 콘텐츠를 시민들에게 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

모든 영화는 무료 상영이며, 당일 오후 2시 30분부터 현장에서 선착순으로 입장권을 배부한다.


좌석은 장애인석 2석을 포함해 총 50석이 운영된다.


울산도서관 관계자는 "책에서 읽은 이야기를 영화로 다시 만나보는 이번 상영회를 통해 시민들이 독서의 의미를 새롭게 확장할 수 있기를 바란다"라며 "앞으로도 다양한 문화 프로그램을 통해 시민들에게 더 가까이 다가가는 도서관이 되겠다"라고 말했다.


자세한 사항은 울산도서관 누리집이나 자료정책과로 문의하면 된다.

책이 된 영화, 영화가 된 책 포스터.

책이 된 영화, 영화가 된 책 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
