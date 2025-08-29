인크로스, MBC와 스텔라이즈 기반 PPL 사업 협력…"브랜디드 콘텐츠 혁신 가속"

SK스퀘어 관계사인 디지털 광고 전문 기업 인크로스는 MBC 문화방송 사업제작센터와 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 마케팅 플랫폼 '스텔라이즈(Stellazize)'를 활용한 PPL(Product Placement) 광고사업 협력을 위한 통합 계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 디지털 광고 시장에서의 새로운 성장 동력을 확보하고, 공동의 이익을 증진하는 데 역량을 집중할 방침이다.

이번 계약은 인크로스의 디지털 광고 플랫폼 운영 노하우와 MBC의 디지털 콘텐츠 제작 역량이 결합된 결과다. 인크로스는 '스텔라이즈' 플랫폼이 갖춘 AI 기반의 정교한 데이터 분석 및 자동화 기술을 통해 광고 캠페인 기획부터 제안, 콘텐츠 제작 및 진행 관리, 성과 측정, 마케팅 비용 정산에 이르는 업무 전반을 효율적으로 수행한다. 이를 통해 광고주에게 데이터에 기반한 더욱 효율적이고 최적화된 마케팅 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.

MBC 디지털 IP는 스텔라이즈의 '크리에이티브 파트너'로 등록돼 브랜디드 콘텐츠 기획 및 제작 전반에 걸친 서비스를 제공할 예정이다. 현재 MBC 사업제작센터는 '14F(일사에프)', 'M드로메다 스튜디오', 'it's Live', '십이층', '광 gwang series' 등의 디지털 채널을 운영, 뉴스·시사·K-POP·예능 등 전 영역을 아우르며 유튜브 콘텐츠 시장에서 막강한 영향력을 발휘하고 있다. MBC는 디지털 채널 파워를 바탕으로 브랜드의 가치를 자연스럽게 녹여낸 브랜디드 콘텐츠를 선보이며, 효과적인 스토리텔링으로 브랜드 메시지를 전달하고 소비자와의 소통을 강화할 예정이다.

이번 협력은 급변하는 디지털 광고 환경 속에서 크리에이티브 중심의 콘텐츠 마케팅 시장의 성장을 가속화할 중요할 발판이 될 것으로 전망된다. 인크로스의 광고/마케팅 전문성과 MBC디지털 오리지널 콘텐츠 파워를 결합하여 광고주에게는 혁신적인 마케팅 기회를, 시청자에게는 더욱 풍부하고 자연스러운 브랜드 콘텐츠 경험을 제공할 방침이다.

손윤정 인크로스 대표는 "이번 MBC와의 콘텐츠 마케팅 사업 협력 계약은 디지털 마케팅 시장에서 인크로스의 입지를 더욱 공고히 하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 양사 간 긴밀한 협력을 통해 혁신적인 콘텐츠 마케팅의 기준을 제시하고, 광고 시장의 새로운 지평을 열어나갈 것"이라고 말했다.





