北, GDP 성장률 8년來 최고…1인당 국민총소득 172만원

지난해 실질 GDP 3.7% 성장…2016년 이후 최고

1인당 국민총소득, 우리나라(5012만원) 29분의 1

지난해 북한의 경제성장률이 8년 만의 최고치를 기록했다. 국가 정책사업과 북·러 경제협력 확대 등에 힘입은 결과다. 지난해 1인당 국민총소득 171만9000원으로 우리나라(5012만원)와 비교해 29분의 1 수준이었다.

한국은행이 29일 발표한 '2024년 북한 경제성장률 추정 결과'에 따르면, 지난해 북한의 실질 국내총생산(GDP)은 국가경제발전 5개년 계획(2021~2025년), 지방발전 20X10 정책(2024년 도입) 등 국가 정책사업 추진을 강화한 점, 북·러 경제협력을 확대한 점 등에 따라 전년 대비 3.7% 성장했다.

제조업, 광업, 건설업 등의 증가 폭이 확대됐다. 제조업은 설비증설, 무기류 수출 증가 등에 힘입어 1차 금속제품, 조립금속 및 기계, 화학제품 등을 중심으로 전년 대비 7.0% 증가했다. 제조업 증가율은 1999년 7.9% 이후 최고치다. 광업은 석탄, 금속, 비금속이 모두 늘어 8.8% 늘었다. 광업 증가율 역시 1999년(14.2%) 이후 최고치를 기록했다. 건설업은 주거용 건물을 중심으로 12.3% 증가했다. 건설업 증가율은 2000년 13.5% 이후 최고치를 나타냈다. 반면 농림어업은 감소했다. 어업이 소폭 늘었으나, 축산업 및 임업이 줄며 1.9% 감소했다.

산업구조는 광공업과 서비스업, 농림어업을 중심으로 이뤄졌다. 지난해 기준 북한의 산업별 비중(명목 GDP 대비)은 광공업(30.5%), 서비스업(29.8%), 농림어업(20.9%) 등의 순으로 높았다. 그러나 이들 업종의 비중은 감소세다. 지난해 서비스업(-1.1%포인트), 농림어업(-1.1%포인트), 광공업(-0.2%포인트) 순으로 전년과 비교해 비중이 줄었다. 전기가스수도업(1.8%포인트)과 건설업(0.6%포인트)의 비중은 늘었다.

지난해 북한의 국민총소득(명목 GNI)은 44조4000억원으로 전년 대비 8.6% 늘었다. 우리나라(2593조8000억원)의 58분의 1(1.7%) 수준이다. 1인당 국민총소득은 171만9000원으로 전년 대비 8.2% 증가했다. 이는 우리나라(5012만원)의 29분의 1(3.4%)수준으로 집계됐다.

지난해 북한의 대외교역 규모는 27억달러로 전년(27억7000만달러)과 비교해 2.6% 줄었다. 재화의 수출 및 수입의 합계 기준으로 남북 간 반출입은 제외하는 집계다. 단 지난해 남북 간 반출입 실적은 전년에 이어 전무했다.

수출은 3억6000만달러로 조제우모·가발, 광·슬랙·회 등을 중심으로 10.8% 증가했다. 수입은 23억4000만달러로 비료와 곡물 등을 중심으로 4.4% 줄었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>