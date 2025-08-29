대여투쟁 결의 다진 野, 연찬회 마무리..."잘 싸우는 사람만 공천"

정기국회 개회식·청문회 등 참석

향후 보이콧 가능성은 열어둬

李대통령·여야대표 회동 제안에

"추후 단독회담 약속하면 가능"



국민의힘이 신임 지도 체제 출범과 맞물려 정기국회를 대비하는 연찬회를 마치고 대여투쟁 결의를 다졌다. 9월 1일 열리는 정기국회 개회식에는 참석하기로 했지만 추후 보이콧 가능성은 열어뒀다.

29일 국민의힘은 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 1박 2일 연찬회를 마무리했다. 둘째 날 일정은 '국민께 드리는 손편지'를 작성해 발표하는 프로그램으로 시작했다. 장동혁 대표는 "새로운 국민의힘의 모습을 보여주겠다"며 "깨어서 고민하고 해결하는 민생정당으로 거듭나겠다"고 적었다.

이어 전날 진행한 상임위원회별 분임 토의 결과와 결의문을 토대로 당의 대응 노선을 정했다. 국민의힘은 9월 정기국회부터 투쟁 강도를 높이겠다는 방침이다. 장 대표는 "잘 싸우는 정당으로 만드는 것이 혁신의 시작"이라며 "반드시 잘 싸우신 분들, 열심히 싸우신 분들만 공천받을 수 있는 시스템을 만들겠다"고 각오를 밝혔다.

9월 1일 열리는 정기국회 개회식에는 참석하되 상황에 따라 투쟁 방식을 결정하기로 했다. 연찬회에서 정기국회 개원식 및 인사청문회 불참, 장외 투쟁 방안 등이 거론됐으나 일단 참여해 투쟁 강도를 높이기로 의견을 모았다. 이어질 예산결산특별위원회와 인사청문회에도 참석할 예정이다.

송언석 원내대표는 "의원들이 개원식 불참을 비롯한 의견을 주셨는데 불참까지는 아니라는 의견이 좀 더 많았다"고 전했다. 이어 "우원식 국회의장께서 한복을 입자고 제안했는데 여기에는 동의하기 어렵다는 뜻을 전했다"며 "참석하는 것을 전제로 복장과 상황에 맞춰 어떤 행동할 것인지 주말에 알리겠다"고 했다.

다만 국회 일정 보이콧 가능성은 열어뒀다. 장 대표는 "앞으로 어떤 상황이 벌어질지 예견하기 어렵다"며 "정기국회 중 보이콧을 할지 어떤 투쟁을 할지 그때그때 가장 효율적인 방법으로 싸워나가겠다"고 말했다.

이재명 대통령이 제안한 여야 대표 회동에 대해서도 추후 이 대통령과의 단독회담을 전제 조건으로 내세웠다. 장 대표는 "대통령과 여야 지도부가 만나 한미 정상회담 성과를 이야기할 수 있으나 이후 대통령과 제1야당 대표가 따로 얘기할 수 있는 시간이 있어야 한다"고 강조했다.

이날 국민의힘은 결의문 발표로 연찬회 일정을 마쳤다. ▲국민의 삶을 최우선에 둔 진정한 민생정당 ▲이재명 정부와 민주당의 입법 폭주를 막아내고 민생을 지키는 대안 제시 ▲혁신과 쇄신으로 국민 신뢰 회복 등을 결의했다.

당 정책위원회도 정기국회에서 중점적으로 추진할 7개 분야 100대 주요 법안을 선정했다. 경제 활성화 분야에선 상법 보완책을 추진키로 했다. 포이즌필(시가보다 싸게 주식을 매입할 수 있는 권리), 차등의결권, 배임죄 완화 등 기업사냥꾼으로부터 기업을 보호할 수 있도록 도와주는 법안을 추진한다는 방침이다. 아울러 세 부담을 적정화한 상속세 및 증여세법 등도 중점 추진 법안으로 꼽았다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

인천=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>