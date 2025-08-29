Sh수협은행, 수협 회원조합 수산정책자금 운용업무 역량 강화 지원 확대

전국 수협 회원조합 찾아 업무 지원, 수산정책자금 운용 실효성 강화



Sh수협은행은 수산정책자금 운용의 실효성 및 수협 회원조합 지원을 강화하기 위해 '정책자금 지원봉사단'을 운영한다고 29일 밝혔다.

정책자금 지원봉사단은 매월 전국의 수협 회원조합을 방문해 ▲수산정책자금 취급현황 분석 ▲수산정책자금 관련 건의사항 청취 ▲수산정책자금 업무담당자 역량강화 교육 시행 등 회원조합에 필요한 실질적 현장지원 활동을 수행한다.

봉사단은 제주지역 7개 수협 회원조합을 시작으로 8월 현재까지 전국 45개 회원조합을 찾아 실무교육을 비롯한 다양한 현장지원활동을 펼쳤으며, 올해 안에 최소 25곳을 추가 방문해 70여 개 회원조합에 대한 현장 맞춤형 교육을 진행할 방침이다.

김문수 Sh수협은행 수산해양지원본부 본부장은 "정책자금 지원봉사단은 전국 수협 회원조합 내 수산정책자금 취급 담당자들이 실무역량을 강화하고 전문성을 제고하기 위해 지원하는 상생 협력 프로그램의 일환"이라며 "앞으로도 지속적인 지원을 통해 수산·어업인들에게 정책자금이 차질없이 지원되고 동시에 부실 예방을 위한 사후관리까지 체계적으로 정착될 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>