본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

李대통령, 한미정상회담 영향으로 지지율 59%로 반등[폴폴뉴스]

나주석기자

입력2025.08.29 10:42

수정2025.08.29 10:43

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

갤럽여론조사
李대통령 지지율 전주보다 3%포인트
노란봉투법 경제 영향에 대해선 우려 목소리

최근 하락세를 보였던 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 반등했다. 한미 정상회담이 긍정적인 영향을 미쳤다.


29일 여론조사업체 한국갤럽이 공개한 여론조사(26~28일까지 전국 18세 이상 1000명 대상으로 무선조사 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 11.8%)에 따르면 이 대통령의 직무 수행과 관련해 59%는 긍정적으로 평가했다. 이는 지난주 조사보다 3%포인트 상승한 것이다. 부정평가는 5%포인트 하락한 30%로 나타났다.

李대통령, 한미정상회담 영향으로 지지율 59%로 반등[폴폴뉴스]
AD
원본보기 아이콘

한미 정상회담 등의 성과가 영향을 미친 것으로 보인다. 긍정평가한 응답자 594명에게 이유를 물으니 외교(21%)가 가장 높았다. 이어 경제·민생 12%, 전반적으로 잘한다 11% 순이었다. 부정평가한 응답자 299명 역시 외교(12%)를 가장 큰 이유로 꼽았다. 뒤를 이어 과도한 복지(9%), 노동정책(9%) 등으로 나타났다.

갤럽은 "이 대통령의 일본·미국 순방, 최근 여당 주도로 처리된 법안(노동조합법 및 노동관계조정법 개정안 이른바 노란봉투법, 상법 개정안 등) 영향으로 보인다"고 분석했다.


한미 정상회담에 대해서는 응답자의 58%가 우리 국익에 도움됐다고 봤다. 23%는 도움이 되지 않았다고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

노란봉투법에 대해서는 42%가 찬성, 38%는 반대한다고 답했다. 진보층 71%가 찬성, 보수층 66%가 반대하며 중도층은 양론 팽팽(찬성 42%, 반대 37%)했다. 다만 경제에 미치는 영향과 관련해서는 31%가 긍정적으로 본 반면 42%는 부정적으로 봤다. 영향이 없을 것이라는 응답은 10%였다.


정당지지도에서는 민주당 지지율이 지난주와 같은 44%로 조사됐다. 국민의힘은 2%포인트 하락한 23%로 나타났다. 개혁신당은 3%, 조국혁신당은 2%로 조사됐다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '취소' 수준 [단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

새로운 이슈 보기