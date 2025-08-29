"오해 말고 들어요" 단골 아버지가 건넨 쇼핑백…초보 카페 사장 눈물 '왈칵'

"사장 친절에 지친 딸이 위로 느껴"

고마움에 김밥·반찬 등 전달한 손님 父

"딸에게 따뜻하게 대해주셔서 감사합니다."

초보 카페 사장이 단골 손님의 아버지에게서 예상치 못한 선물을 받고 눈물을 터뜨린 사연이 전해져 온라인을 따뜻하게 물들이고 있다.

프랜차이즈 카페를 개업한 지 두 달 남짓 된 사장 A씨는 최근 자신의 인스타그램에 잊지 못할 하루를 기록했다. 매장 CCTV에 포착된 영상에는 한 남성이 쇼핑백을 들고 카운터로 다가와 조심스럽게 건네는 장면이 담겨 있었다. 그 주인공은 다름 아닌, 매장을 자주 찾던 여학생 단골 손님의 아버지였다.

초보 사장에게 찾아온 깜짝 손님

카페 사장이 단골 손님의 아버지가 건넨 쇼핑백을 받고 눈물을 흘리고 있다. A씨 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

남성은 "오해하지 말고 들어요"라면서 조심스레 쇼핑백을 내밀며 "파란 텀블러 들고 매일 오는 여자아이 아시죠? 그 아이 아빠 되는 사람"이라고 말문을 열었다. 이어 "딸이 공부 때문에 지쳐 있었는데, 이 카페에 다니면서부터 많이 좋아졌다"며 "딸이 늘 '아빠, 여기 사장님은 참 친절해. 기분이 좋아져서 더 오고 싶어'라고 말한다"고 전했다.

그러면서 "우리 딸은 제 인생이다. 세상 누구보다 소중한 아이에게 따뜻하게 대해주셔서 감사하다"며 "뭘 사서 보답하기보다 제 마음을 전하고 싶었다"고 말했다. 남성이 건넨 쇼핑백에는 정성껏 싼 김밥, 물김치, 반찬, 요거트, 바나나가 담겨 있었다.

사장 "그 어떤 것보다 의미 있는 선물, 초심 잃지 않을 것"

단골 손님의 아버지가 카페 사장에게 건넨 김밥과 바나나. A씨 인스타그램 원본보기 아이콘

뜻밖의 감사 인사에 A씨는 결국 눈물을 터뜨렸다. A씨는 "개업한 지 이제 두 달 차인데 힘들어도 매일 웃으며 일한 나에게 큰 상을 주시는 것 같았다. 그 어떤 상보다 의미 있는 선물을 받았다"라며 "흔한 프랜차이즈 카페지만 무뚝뚝하고 불친절한 거 말고 동네 카페처럼 한 분, 한 분 웃으며 응대하고 싶었다. 그런 내 마음을 알아주시는 것 같아서 눈물이 났고, 초심 잃지 말고 더욱 노력해야겠다"고 다짐했다.

"이분이 제 아빠예요"…딸의 자랑스러운 고백

이후 B씨 딸이 해당 영상에 직접 댓글을 달기도 했다. 그는 "이분이 제 아빠다. 이렇게 멋진 아빠를 둬서 자랑스럽다"면서 "누군가에게 감동일 이야기가 우리 가족의 평범한 일상이라는 게 참 감사하다. 아버지 사랑하고 존경한다"고 적었다.

사연을 접한 누리꾼들은 "우리 딸은 내 인생이라니, 회사에서 우는 사람 됨" "뉴스에 이런 이야기만 가득한 세상이 되길" "아버지는 다 같은 마음" "사장님도 아버님도 따님도 모두 건강하시고 좋은 일만 가득하셨으면" "훌륭한 어른들" "인사 별거 아닌 거 같지만 누군가에겐 엄청난 힘이 되기도" "인사 잘하고 다녀야겠네" "나도 우리 아빠의 인생이겠지" 등 훈훈한 반응을 보였다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



