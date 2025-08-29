[포토] 민주, 정기국회 워크숍 마무리…"개혁입법 과감하게 관철" 결의

정청래 대표와 김병기 원내대표 를 비롯한 더불어민주당 의원들이 29일 인천 중구 영종도 파라다이스시티호텔에서 열린 2025년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 결의문을 낭독하고 있다.







