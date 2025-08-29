본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]STX엔진, 캐나다 잠수함 사업 기대감에 7%대↑

이승진기자

입력2025.08.29 09:47

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

STX엔진 이 2거래일 연속 강세다. 고객사인 한화오션이 HD현대중공업과 공동으로 입찰 중인 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에서 최종 결선 후보에 올랐다는 소식에 투심이 몰린 것으로 풀이된다.


29일 오전 9시45분 기준 STX엔진은 전 거래일 대비 2850원(7.05%) 오른 4만3250원에 거래되고 있다. STX엔진은 전날 13.01% 오르기도 했다.

[특징주]STX엔진, 캐나다 잠수함 사업 기대감에 7%대↑
AD
원본보기 아이콘

한화오션에 따르면 회사는 HD현대중공업과 한 팀을 꾸려 입찰한 캐나다 잠수한 사업 'CPSP' 최종 후보에 올랐다. 독일 티센크루프 마린 시스템즈와 마지막 경쟁을 벌이게 됐다.

최대 60조원 규모로 추정되는 이번 사업에 대한 수주 기대감이 커지면서 부품 공급사에 대한 투자자들의 이목도 집중되고 있다. STX엔진은 디젤 젠셋(엔진+발전기)을 제작해 관련 수혜주로 꼽힌다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

K-뷰티, 미국 오프라인 매장 공략한다

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

"우리도 한국처럼"…IT신화 꿈꾸는 우즈벡 청년들

새로운 이슈 보기