[특징주]STX엔진, 캐나다 잠수함 사업 기대감에 7%대↑

STX엔진이 2거래일 연속 강세다. 고객사인 한화오션이 HD현대중공업과 공동으로 입찰 중인 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에서 최종 결선 후보에 올랐다는 소식에 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

29일 오전 9시45분 기준 STX엔진은 전 거래일 대비 2850원(7.05%) 오른 4만3250원에 거래되고 있다. STX엔진은 전날 13.01% 오르기도 했다.

한화오션에 따르면 회사는 HD현대중공업과 한 팀을 꾸려 입찰한 캐나다 잠수한 사업 'CPSP' 최종 후보에 올랐다. 독일 티센크루프 마린 시스템즈와 마지막 경쟁을 벌이게 됐다.

최대 60조원 규모로 추정되는 이번 사업에 대한 수주 기대감이 커지면서 부품 공급사에 대한 투자자들의 이목도 집중되고 있다. STX엔진은 디젤 젠셋(엔진+발전기)을 제작해 관련 수혜주로 꼽힌다.





