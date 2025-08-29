박지원, 장동혁에 李 대통령 만나라며 "짝퉁 尹 되려 하지 마"

李 대통령, 귀국하자마자 장동혁과 회동 추진

장동혁 "식사·덕담보다 형식·의제가 더 중요"

박지원 "장동혁, 尹 짝퉁 되려고 하지 말라"

박지원 더불어민주당 의원이 장동혁 국민의힘 대표에게 "이런저런 조건 붙이지 말고 이재명 대통령이 제안한 회동에 흔쾌히 응하라"고 요구했다. 박 의원은 29일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이 대통령이 여야 지도부 회동을 제안하자 장동혁 대표는 '형식과 의제가 중요하다'며 조건을 내걸었다. 의제와 형식을 정하면 야당만 손해"라며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 열린 의원총회에서 인사말을 하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

박 의원은 "윤석열 전 대통령과 이 대통령의 대야관은 정반대"라며 "윤 전 대통령은 멀쩡한 실타래를 헝클어뜨렸지만 이 대통령은 헝클어진 실타래를 풀어가고 있다. 윤석열 정치를 닮으면 실패한다, 짝퉁 윤석열이 되려 하지 마라"고 했다.

또 "장 대표는 취임 일성으로 '이 대통령을 끌어 내리는 데 전력을 다하겠다'고 했다"며 "이 대통령이 내란을 했나, 쿠데타를 했나, 왜 끌어내리려 하냐"고 따졌다. 그러면서 "정치는 대화와 소통이니 이 대통령 제안을 받들어 회동에 응하고 윤 전 대통령을 국민의힘에서 끌어내리라"면서 "그래야 역사와 국민이 내란당을 용서하고 국민의힘도 살고 장동혁 대표도 산다"고 했다.

이 대통령은 28일 새벽 미국·일본 순방을 마치고 귀국하자마자 국민의힘 장동혁 신임 대표와의 회동 추진을 지시했다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 공지를 통해 "이 대통령은 오늘 서울에 도착한 후 바로 우상호 정무수석에게 장 대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시했다"고 밝혔다. 앞서 우상호 정무수석도 27일 장 대표를 예방한 자리에서 이 대통령의 초대 의사를 전한 바 있다.

장 대표는 28일 중진 의원들과 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 '이 대통령의 회동 제안에 응할 것인가'라는 물음에 "아직 공식적으로 제안받은 바 없다. 정식 제안이 오면 그때 검토하겠다"고 밝혔다. 그는 "여러 사람이 모여 앉아서 식사하고 덕담을 나누는 그런 영수 회담이라면 영수 회담이라고 생각하지 않는다"며 "형식과 의제가 가장 중요하다. 정식 제안이 온다면 어떤 형식으로 어떤 의제를 가지고 회담을 할지에 대해 서로 협의한 후 영수 회담에 응할 것인지 여부도 그때 결정하도록 하겠다"고 설명했다.

그는 또 "제1야당 대표와 영수 회담이라면 분명한 형식과 절차가 있을 것"이라며 "야당이 제안하는 것들에 대해서 일정 부분이라도 수용할 수 있는 마음의 준비가 돼 있어야 영수 회담의 의미가 있다고 생각한다"고 강조했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>