허리 180도 꺾인 소년 마침내 바로 섰다…中 전역 감동 물결

지난 2년간 네차례 고난도 수술 거쳐

하루 평균 6시간 재활 훈련 이어가

180도로 꺾인 허리로 인해 '폴더 소년'으로 불리던 중국의 장옌천이 마침내 똑바로 서는 데 성공했다. 지난 25일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 장옌천이 최근 진행한 생중계에서 처음으로 곧게 선 채 걸음을 내디뎠다. 중국 산둥성의 작은 마을에서 자란 그는 목이 점점 뒤로 꺾이며 몸이 알파벳 'Z'자 형태로 접혀 갔다. 곧게 서려 해도 키는 120㎝에 불과했고, 자연스럽게 서 있으면 80㎝ 정도에 그쳤다.

네 차례의 수술 사이사이 그는 하루 평균 6시간 재활 훈련을 이어갔다. 마지막 수술 두 달 뒤, 그는 드디어 생중계를 통해 직립 보행에 성공한 모습을 세상에 보여줬다. SCMP AD 원본보기 아이콘

적절한 의료 지원을 받지 못한 탓에 학창 시절 수업이나 시험을 무릎을 꿇거나 엎드린 자세로 치러야 했다. 녹록지 않은 환경에도 그는 늘 낙관적이었고 학업을 포기하지 않았다. 2022년 중국의 대학 입시인 '가오카오'를 요가 매트 위에 누운 채 치른 그는 에너지·동력 공학 전공으로 집 인근 대학에 합격했다. 특히 수학 점수는 반에서 최고였다.

장옌천의 교육을 위해 어머니 위메이잉은 교사 일을 그만두고 아들을 돌보는 데 전념했다. 위메이잉은 아들의 모습을 온라인에 올리자, 중국 최고 정형외과 전문의들이 장옌천을 직접 검진했고, 척추가 근육 지지 기능을 잃은 상태라는 진단을 내렸다.

세계 최초 180도 척추 교정 수술 성공 사례

2024년부터 장옌천은 척추 기형 치료로 유명한 량이젠 교수의 치료를 받기 시작했고, 올해 6월 마지막 수술을 마쳤다. 그는 지난 2년간 허리뼈, 경추, 고관절, 흉부 뼈를 절단 후 재정렬하는 네 차례의 초고난도 수술을 받았다. 전신 마비나 사망 위험이 따르는 극도로 위험한 수술이었지만 성공적으로 끝나 그는 곧바로 침대에 똑바로 누울 수 있었다. 의료진은 이를 "세계 최초의 180도 척추 교정 수술 성공 사례"라고 발표했다.

2024년부터 장옌천은 척추 기형 치료로 유명한 량이젠 교수의 치료를 받기 시작했고, 올해 6월 마지막 수술을 마쳤다. Handout 원본보기 아이콘

네 차례의 수술 사이사이 그는 하루 평균 6시간 재활 훈련을 이어갔다. 마지막 수술 두 달 뒤, 그는 드디어 생중계를 통해 직립 보행에 성공한 모습을 보였다. 량 교수는 이번 치료가 심폐 기능을 정상화했으며, "보통 사람 이상의 끈기를 보여줬다"고 평가했다. 장옌천은 "평생 고통스러웠지만 이제 보통 사람처럼 보이는 내 모습이 너무 기쁘다. 다시 태어난 기분"이라며 "무릎을 꿇고 대학 입시를 치렀지만, 대학원 입시는 서서 보고 싶다"는 꿈을 밝혔다.

점차 건강을 회복하고 있는 그는 오는 9월 대학에 복학할 예정이다. 장옌천이 허리를 펴고 재활하는 모습을 본 누리꾼은 "상상도 못 할 고통을 견뎌낸 그에게 찬사를 보낸다", "이제는 꼿꼿한 자세로 새 삶을 살길 바란다", "접혀 있던 몸을 펴 세운 것은 마치 기적 같다" 등 축하 메시지가 이어졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



