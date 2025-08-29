본문 바로가기
전한길 "날 품으면 시장·의원·대통령 된다"

서지영기자

입력2025.08.29 08:05

"대구시장은 이진숙 위원장이 해야"

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 자신과 손을 맞잡는 사람이 지방자치단체장이 되고, 향후 국회의원과 대통령까지 될 수 있다며 보수 진영에서 영향력을 과시했다.


전씨는 27일 미국 워싱턴에서 진행한 유튜브 라이브 방송을 통해 "전한길을 품은 장동혁 후보가 당 대표로 당선됐다"고 자신이 큰 공을 세웠음을 강조했다. 앞서 전 씨는 한·미 정상회담을 취재하겠다며 지난 24일 미국으로 떠났다.

전한길 전 한국사 강사가 지난 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회에 출석한 모습.

전씨는 "또 예언하겠다. 전한길을 품는 자가 내년에 지방자치단체장이 되고, 향후 국회의원 공천도 받을 수 있다"며 "나를 품는 자가 다음 대통령까지 될 수 있을 것"이라고 주장했다.


이어 '내년 지방선거 때 대구시장 자리를 놓고 자신과 이진숙 방송통신위원장이 경쟁을 펼칠 것'이라는 더불어민주당 김광진 전 의원의 글을 소개하면서 "이 위원장은 저의 경북대 선배"라며 "대구시장은 이 위원장이 해야 한다"고 말했다. 그러면서 "저는 공천 같은 것 안 받지만 설령 받는다 해도 이 위원장이 대구시장으로 나온다면 무조건 양보한다"며 자리에 욕심 없다고 했다.


아울러 전 씨는 장동혁 신임 국민의힘 대표에 대해서는 "서로가 서로에 대해서 굉장히 신뢰하고 있다. 서로 갈라놓으려 하겠지만 이심전심으로 통한다"고 언급했다. 장 대표가 그를 지명직 당 최고위원으로 지명할 것인지에 대해서는 "평당원으로 남아, 뒤에서 (당원)여러분들과 함께 하겠다"는 입장을 전했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

