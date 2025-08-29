본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

트럼프, 9월 유엔총회 연설…뉴욕서 李대통령과 회동하나

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.29 03:16

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

백악관 "트럼프, 9월23일 유엔총회 연설"
이 대통령도 참석 유력

도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 달 23일(현지시간) 뉴욕에서 열리는 유엔총회에서 연설한다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 28일 브리핑을 통해 "트럼프 대통령이 9월22일 뉴욕으로 이동해 23일 유엔총회에서 연설할 계획"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 집권 1기(2017~2020년) 당시 총 네 차례 유엔총회에서 연설했다. 이 가운데 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 화상으로 진행했다.


재집권 후 처음으로 유엔총회 무대에 서는 트럼프 대통령은 이번 연설에서 대외 정책 등 핵심 구상을 밝힐 것으로 전망된다.


이재명 대통령도 이번 유엔총회 고위급 회기에 참석할 가능성이 있어, 최근 워싱턴 D.C.에서 열린 한미정상회담에서 만난 두 정상이 뉴욕에서 한 달여 만에 뉴욕에서 다시 만날지 주목된다.

이 대통령의 총회 참석 여부는 공식 확정되지 않았지만 한국이 유엔 안전보장이사회(안보리) 비상임이사국으로 9월 안보리 의장국을 맡는 만큼 참석 가능성이 크다. 또한 윤석열, 문재인, 박근혜 전 대통령 모두 임기 첫해 유엔총회에 참석해 연설한 바 있고 이 대통령 역시 지난 6월 취임한 만큼 참석이 유력한 것으로 전해졌다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

청도 사망사고 후폭풍, 추석 기차예매도 전격 연기…15일부터 진행

새로운 이슈 보기