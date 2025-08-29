고위공직자 50명 재산 공개…한덕수 전 총리 86.8억원 신고

정부공직자윤리위원회는 29일 한덕수 전 국무총리를 비롯해 지난 5월 2일부터 6월1일까지 신분이 변동한 고위공직자 50명의 재산을 관보에 공개했다.

정부공직자윤리위원회에 따르면 한덕수 전 총리는 86억8466만원을 신고한 것으로 집계됐다. 토지 가액 변동과 생활비 지출 영향으로 3월의 정기 재산변동사항 공개 때보다 1500만원가량 줄었다.

한덕수 전 총리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

퇴직자 중에서는 이원모 전 대통령비서실 공직기강비서관이 종전보다 35억여원 늘어난 433억3883만원을 신고해 가장 재산이 많았다.

재산 증가는 대부분 배우자 소유 주식 가액 변동과 본인 명의 서울 용산구 아파트 분양권이 소유권으로 전환되면서 발생했다. 대형 한방병원 관련 재단 이사장의 딸인 이 전 비서관 부인은 비상장주인 그린명품제약과 제이에스디원 주식 각 2만주를 보유했다.

'굽네치킨' 창업주인 홍철호 전 대통령비서실 정무수석비서관도 종전보다 39억여원 늘어난 300억9140만원을 신고해 뒤를 이었다. 본인과 배우자가 소유한 플러스원 주식 가격이 21억여원, 경기도 고양시와 인천광역시 서구 청라동 등에 위치한 토지 가격이 총 17억여원 올랐다.

신고 재산이 가장 많은 현직 고위 공직자는 권이균 과학기술정보통신부 한국지질자원연구원 원장으로 총 73억2064만원을 신고했다. 본인 소유 서울 송파구 잠실동의 아파트를 비롯해 본인과 가족이 45억여원 규모의 부동산과 약 24억원의 예금을 보유한 것으로 나타났다.

김창원 교육부 경인교육대 전 총장이 본인과 배우자 명의 40억원 상당의 연립주택 등 총 49억5542만원을 신고해 뒤를 이었다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>