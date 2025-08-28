본문 바로가기
"대통령 윤석열을 파면한다"…손석희 "연습 하셨나" 문형배 대답은?

박지수인턴기자

입력2025.08.28 19:40

MBC '손석희의 질문들3' 출연
尹 전 대통령 파면 전후 비하인드 소개

문형배 헌법재판소장 직무대행이 지난 4월 4일 오전 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 윤석열 대통령 탄핵심판 인용 결정문을 낭독하고 있다. 사진공동취재단

문형배 헌법재판소장 직무대행이 지난 4월 4일 오전 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 윤석열 대통령 탄핵심판 인용 결정문을 낭독하고 있다. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령의 탄핵 심판에서 파면을 주문했던 문형배 전 헌법재판소장 권한대행이 심판 전후 뒷이야기를 전하면서 관심이 집중되고 있다.


27일 MBC '손석희의 질문들3'에 출연한 문형배 전 권한대행은 "저 순간(파면 당시)을 다시 보니 어떤 생각이 드시냐"는 손석희의 질문에 "다시는 겪고 싶지 않다"라며 인터뷰를 시작했다.

이어 손석희가 "누구나 다 그렇게 생각할 것 같다. 인간적으로 궁금해서 드리는 질문인데 마지막 문장, 아무개를 파면한다. 연습하셨나"라고 묻자 문 전 재판관은 "4번 정도 한 것 같다. 박근혜 전 대통령 탄핵 선고 때 재판장이 주문을 읽을 때 원고를 보는 것 같았다"면서 "그런데 주문이라는 것은 정면을 바라봐야 하는 거 아닌가. 그렇게 생각하고 연습을 했다"고 당시 상황을 설명했다.


문 전 권한대행은 이어 "판사들은 대체로 선고할 때 판결문을 보고 읽기 때문에 고개를 드는 게 쉽지 않다"라며 "그날 생중계가 되고 카메라가 들어올 게 예상됐기 때문에 무조건 카메라를 보고 '선고한다', 그걸 4번 연습한 것"이라고 전했다.

문형배 "선고 전 재판관 8명 모두 모이기도…혼자선 정확하고 크게 읽기 연습해"

문형배 전 권한대행은 여러 차례 연습했는데도 당시 잘 되지 않아 동료 재판관들의 도움을 받았다는 내용도 전했다.

문형배(왼쪽) 전 헌법재판소 권한대행이 28일 MBC 손석희의 질문들에 출연해 손석희와 인터뷰하고 있다. MBC 유튜브 캡처

문형배(왼쪽) 전 헌법재판소 권한대행이 28일 MBC 손석희의 질문들에 출연해 손석희와 인터뷰하고 있다. MBC 유튜브 캡처

문 전 권한대행은 "마지막에 고개를 숙였다. 숙이면 안 되는데 습관이 나온 것 같다. 사실 그날 재판관 8명이 모였다"며 "그날 논의된 게 저의 선고 모습을 요청하는 내용이었다. 평소 제가 말이 빠르고 목소리가 작다. 자기들 앞에서 또박또박 크게 읽어보라고 요구하던데 거절했다"라고 전했다.


이어 "사무실에 가서 연습했다. 또박또박 크게. 제가 카메라를 보고 주문을 읽고 속으로 됐냐? 이 정도면 되겠느냐? 그런 마음으로 끝냈다"고 덧붙였다.

尹 구속에 대해선 노코멘트…"결정 수용을 위해 만장일치 필요했다"

뒤이어 손석희가 "내란 우두머리 혐의를 받고 있는 전직 대통령이 넉 달을 바깥에서 흔히 표현하기를 '활보했다'고 한다"라며 "자신 때문에 실시된 대통령 선거에 투표하는 모습이 나왔다. 당초 구속이 취소되고 석방이 됐을 때 평가하기 어렵나"라는 질문에는 즉답을 피했다.

이에 문 전 재판관이 "분명히 입장을 갖고 있지만 이 자리에서 밝히지는 않겠다"고 말을 아끼자 손석희는 "윤 전 대통령은 아무튼 우여곡절 끝에 다시 감옥으로 갔다. 다시 구속된 것, 사필귀정이라고 생각하시죠?"라고 다시 물었고, 문 전 재판관은 "재판이 진행 중이라 제3자 입장에서 언급하지 않는 것이 도리라고 생각한다"고 재차 답변을 피했다.


"4월 1일에 8대 0이었나, 짐작하셨나"라는 질문에는 "네. 개인적으로 만장일치해야 하고, 만장일치할 수 있다고 생각했다. 만장일치를 해야 하는 이유는 결정의 수용을 높이기 위해서 그렇고 그만큼 명백하다고 생각했다"고 자신의 소신을 밝혔다.


그러면서 "표결을 더 미룰 수 없다고 생각했다. 4월 1일 선고기일을 지정해야 4월 4일 선고가 될 거라고 봤다"며 "4월 4일을 넘길 경우에 제 퇴임이 4월 18일이라 한 주밖에 없는 거라 탄핵 재판이 표류했을 것"이라고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

