李대통령 "이진웅 경사님 칭찬한다…날카로운 직감과 관찰력"

이진웅 경사, 휴가 중 보이스피싱 범죄 막아

"투철한 사명감, 사회에 긍정적인 영향 미쳐"

이재명 대통령이 보이스피싱 범죄를 막은 일선 경찰관의 이름을 직접 언급하며 그의 활약상을 소개해 눈길을 끌고 있다.

이재명 대통령이 28일 보이스피싱 범죄를 막은 대전서부경찰서 이진웅 경사를 칭찬했다.

이 대통령은 28일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 "날카로운 직감과 관찰력으로 보이스피싱 범죄에 신속히 대처한 이진웅 경사님을 칭찬한다"는 글을 올렸다.

이어 휴가 중 보이스피싱 현금 수거책을 붙잡은 이 경사의 활약을 보도한 기사를 공유하면서 "투철한 사명감이 사회에 얼마나 긍정적인 영향을 미치는지를 여실히 보여줬다"고 적었다. 그러면서 "이러한 헌신 덕분에 우리가 평화로운 일상을 누릴 수 있음에 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

이진웅 경사는 지난 13일 대전 중구의 한 아파트 상가 앞에서 보이스피싱 현금 수거책으로 보이는 30대 남성을 현장에서 붙잡았다.

휴가 중 상가에서 음식을 주문하고 차 안에서 기다리던 이 경사는 수상한 남성이 건물 사진을 찍고 주위를 살피는 모습을 목격하고 즉시 뒤따랐다. 이어 아파트 단지 내에서 한 시민이 종이가방을 전달하는 장면을 직접 확인했고, 곧바로 해당 남성을 제지해 검거했다.

전화금융사기 현금 인출책을 검거하는 이진웅 경사.

문제의 종이가방 안에는 1700만 원이 든 현금이 있었다. 당시 평상복 차림의 이 경사 모습에 피해자는 그가 경찰임을 믿지 못했지만, 동료 경찰과 전화 연결을 시켜 10분간 설득한 끝에 피해를 막을 수 있었다.

출동한 경찰은 현금을 회수해 피해자에게 돌려줬으며, 체포된 남성 A씨는 '통신사기피해환급법' 위반 혐의로 조사를 받고 있다. 그는 조사 과정에서 "1건당 5만원을 받는 아르바이트를 하러 왔다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

한편 이날 정부는 윤창렬 국무조정실장의 주재로 범정부 보이스피싱 대응 태스크포스(TF) 회의를 열고 '보이스피싱 근절 종합대책'을 발표했다. 이번 대책에는 금융사에도 보이스피싱 피해액에 대한 배상 책임을 법제화하는 방안이 포함됐다.





김현정 기자



