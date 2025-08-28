'백신 음모론' 장관에 맞선 美 CDC 국장, 취임 한달만에 해임

백악관 "대통령 정책 따르지 않아"

장관, 고위 참모들 해임 압박하기도

미국 질병통제예방센터(CDC) 국장이 백신의 효능을 의심하는 보건복지부 장관과 갈등을 빚은 끝에 취임 한 달도 안 돼 해임됐다.

27일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와 AP통신 등에 따르면 이날 백악관은 수전 모나레즈 CDC 국장을 해임했다.

쿠시 디사이 백악관 부대변인은 모나레즈 국장이 도널드 트럼프 대통령의 정책 의제에 동조하지 않았고 사임을 거부해 해임됐다고 밝혔다. 그러면서 "그는 트럼프 대통령의 '미국을 다시 건강하게(Making America Healthy Again)' 의제와 맞지 않는다"고 덧붙였다. CDC 국장은 질병 대응을 총괄하는 자리다.

WP "백신 정책 바꾸라는 압력에 저항해 해임"

이에 대해 WP는 모나레즈 국장이 백신 정책을 바꾸라는 상부의 압력에 저항해 해임됐다고 보도했다.

'백신 음모론자'로 유명한 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관은 오래도록 CDC가 제약 업계와 백신 제조사들에 너무 고분고분했다고 비판해왔다. 이에 케네디 장관은 백신 연구 예산을 삭감하고, 백신 자문위원회를 해체하는 한편 새 코로나19 백신을 '고위험군'에만 한정해 승인하는 등 기존의 백신 정책을 뒤집었다.

또 케네디 장관은 모나레즈 국장에게 이번 주 내로 고위 참모들을 해임하라고 압박했다고도 WP는 전했다. 이번 주 CDC에서는 모나레즈 국장 외에도 4명의 고위 당국자가 사임했다.

역대 국장 중 최단기간 재임

모나레즈 국장 측은 트럼프 행정부가 비과학적인 정책을 강요했다고 주장했다.

모나레즈 국장의 변호인은 성명에서 "모나레즈 국장은 비과학적이고 무모한 지시에 단순히 도장만 찍지 않았으며, 헌신적인 보건 전문가들을 해고하라는 것과 같은 지시를 거부했다"면서 "그가 정치적 의제를 따르기보다 대중을 보호하는 것을 선택했기 때문에 표적이 됐다"고 밝혔다.

그러면서 "이는 그저 한 명의 당국자에 관한 일이 아니라 공중 보건 제도의 체계적인 해체, 전문가들의 입막음, 과학의 위험한 정치화에 관한 것"이라고 주장했다.

모나레즈 국장은 지난 7월 31일 취임했으며, 역대 국장 중 최단기간 재임했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



