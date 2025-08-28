'추미애 vs 나경원'…국힘, 법사위 간사에 5선 나경원 배치

장동혁 "추미애 법사위, 의회폭거 자행"

"야만적 상임위 정상화시킬 최선 선택"

5선의 중진 나경원 국민의힘 의원이 국회 법제사법위원회 국민의힘 간사를 맡는다. 6선의 추미애 더불어민주당 의원이 법제사법위원장을 맡고 있는 상황에서 여야 극한 대치가 예상된다.

국민의힘 나경원 의원이 13일 김건희특검이 압수수색 중인 여의도 국민의힘 당사로 들어가고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 28일 오후 인천 국제공항공사 인재개발원에서 열린 연찬회에서 "나경원 의원이 법사위로 오셔서 간사 역할을 해주시기로 했다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표는 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "당을 위해 헌신의 결단을 내려주신 나 대표님께 진심으로 감사드린다"며 "이번 정기국회 대정부질문 등에서 중진의원님들의 더 큰 활약을 기대한다"고 했다.

장 대표는 "'추미애 법사위'는 거대 의석을 앞세워 일방적인 의사진행을 일삼으며 의회폭거를 자행하고 있다"며 "이에 맞서는 국민의힘의 '나경원 법사위'는 압도적 논리와 실력으로 야만적 상임위를 정상화시킬 최선의 선택"이라고 강조했다.

당초 법사위 국민의힘 간사는 장 대표가 맡고 있었지만 전당대회에 출마하면서 공석이 됐다. 이후 박형수 의원이 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 법사위로 와 임시로 간사 업무를 수행했고, 이번에 나 의원이 바통을 이어받았다.

통상 국회 상임위 간사는 재선 의원이 맡는다. 판사 출신이자 5선 중진인 나 의원을 법사위 간사에 배치한 것은 대여 투쟁 수위를 대폭 높이겠다는 취지로 해석된다. 유 수석은 "선수와 상황에 관계없이 전투모드로 들어가야 하는 상황"이라고 설명했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

인천=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



