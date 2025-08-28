파이렉스, ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 유리주방용품 부문 수상

- 파이렉스, 소비자 직접 선정하는 국내 최대 브랜드 어워즈서 1위

- 품질과 디자인 앞세워 주방문화 선도해온 110주년 브랜드 가치 입증

코렐 브랜드 아시아 승우진 CEO(오른쪽)가 '2025 올해의 브랜드 대상'을 수상한 모습 AD 원본보기 아이콘

글로벌 주방용품 기업 코렐 브랜드(Corelle Brands)의 세계 최초 내열유리 식기 브랜드 파이렉스(Pyrex)가 '2025 올해의 브랜드 대상'에서 '올해의 유리주방용품' 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

'올해의 브랜드 대상'은 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼이 주관하는 국내 최대 규모의 브랜드 어워즈다. 매년 소비자가 직접 투표에 참여해 한 해를 빛낸 최고의 브랜드를 선정한다.

파이렉스는 1915년 미국에서 탄생한 세계 최초 내열유리 전문 브랜드로, 110년간 전 세계 소비자들에게 사랑받아왔다. 클래식한 아이템부터 시대를 반영한 컬래버레이션 제품까지 지속적으로 선보이며 주방 문화를 선도해오고 있다.

특히 올해 브랜드 탄생 110주년을 기념한 협업 마케팅이 큰 화제를 모았다. 국내 라이프스타일 브랜드 키티버니포니(Kitty Bunny Pony)와의 협업으로 선보인 레트로 스타일 계량컵, 믹싱볼, 밀폐용기 3종 세트는 파이렉스만의 헤리티지를 감각적으로 재해석한 디자인으로 주목받았다. 할인점과 온라인 채널에서 한정 수량으로 출시되며 소비자들의 뜨거운 관심을 받았다.

파이렉스의 이번 수상은 최근 오진상사의 코렐 브랜드 아시아 인수와 맞물려 더욱 의미 있게 평가된다. 1988년 설립된 오진상사는 오랜 기간 코렐을 포함한 글로벌 주방 브랜드를 국내에 유통하며 프리미엄 키친웨어 시장에서 입지를 굳혀왔다.

이번 인수를 통해 오진상사는 기존 유통을 넘어 브랜드 기획, 마케팅, 현지화 전략까지 전반적인 운영 권한을 확보했다. 이를 바탕으로 국내 시장 경쟁력 강화와 장기적 브랜드 전략 실행에 나선다는 계획이다.

코렐 브랜드 아시아 승우진 CEO는 "110주년을 맞은 파이렉스의 '2025 올해의 브랜드 대상' 수상은 소비자와 시장 모두에게 브랜드 가치를 인정받은 결과"라며, "앞으로도 브랜드의 전통과 혁신을 동시에 전달하는 다양한 파트너십과 마케팅 활동을 통해 소비자와 지속 소통하며 시장을 이끌어 나가겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>