박종선 대전시의원 "한복 착용자 입장료·관람료 우대"

'한복을 즐겨 입는 문화 정착을 위한 정책토론회' 개최

대전시의회에서 전통한복을 입은 사람에게 대전시가 설치·운영하는 공연이나 전시 시설 등을 이용할 경우 입장료나 관람료의 일정 비율을 감경하는 등 우대정책의 시행 방안이 논의됐다.

대전시의회는 28일 시의회 소통실에서 '한복을 즐겨 입는 문화 정착을 위한 정책토론회'를 개최하고 전통문화의 계승·발전을 위한 한복 착용 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다.

복지환경위원회 박종선 의원(무소속, 유성구1)이 좌장을 맡은 이번 토론회는 전통한복을 착용한 사람에게 대전시가 설치·운영하는 공연이나 전시 시설 등을 이용할 경우 입장료나 관람료의 일정 비율을 감경하는 등 우대정책의 시행 방안을 논의해 관심을 모았다.

또한 '대전광역시 한복의 날' 지정과 관련해 패널들의 열띤 토론도 이어졌다.

이번 토론회는 박종선 의원이 대표 발의한 '대전광역시 한복착용 장려 및 지원 조례'가 지난 2023년 12월 제정·시행되어 온 경과를 검토하고 규정한 사항들을 시민들이 체감할 수 있는 실효적인 정책들로 구체화할 필요가 있다는 문제 인식에서 마련됐다.

발제를 맡은 박정하 중부대학교 교수는 지속가능한 대전 관광을 비전으로 삼아 과학 인프라와 한복 문화를 결합한 차별화된 관광 상품의 필요성을 강조했다.

토론자로 참여한 김혜영 대전전통문화연구원 이사장은 전통한복뿐만 아니라 생활한복과 퓨전한복의 착용을 권장할 수 있는 정책의 필요성을 언급했으며, 오국희 한자녀더갖기운동본부 본부장은 첫돌, 성인식, 결혼식, 회갑연 등 생애주기별 특별한 날에 한복을 입는 문화가 정착돼야 한다고 주장했다.

이어 오노균 시민인권연맹 대표는 과학과 전통이 공존하는 문화도시 브랜드를 구축해야 한다고 강조했고, 이희내 목요언론인클럽 이사는 한복을 소재와 디자인부터 실용성을 갖추도록 개발하고 K-Pop 콘텐츠 내 한복을 패션 아이콘화하는 방안을 제시했다.

박종선 의원은 마무리 발언을 통해 "한복이 우리 고유의 의상임에도 불구하고 무관심 속에 잊히는 것이 지금의 안타까운 현실"이라며 "다음 임시회에서 대전광역시 한복의 날 지정 근거를 마련하고 구체적인 한복 착용자 우대 정책을 마련하겠다"며 의지를 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



