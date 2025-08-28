"일주일에 4번 햄버거와 감자튀김"…'280조 기부' 빌 게이츠 일상

빌 게이츠 "난 세상에서 가장 운 좋은 사람"

소소한 일상부터 부호로서의 삶까지 솔직 언급

세계적인 부호이자 자선재단 '빌 앤 멀린다 게이츠 재단'을 이끄는 빌 게이츠 이사장이 27일 tvN 예능 프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 소탈한 일상부터 삶의 철학까지 솔직하게 털어놨다.

빌 게이츠는 이날 방송에서 "일주일에 네 번은 햄버거와 감자튀김을 먹는다. 햄버거는 실패가 없다"고 말해 웃음을 자아냈다. "휴대전화는 삼성전자의 폴더블 폰을 쓰고 있다. 이재용 회장에게 선물 받아 비용을 지불하진 않았다"고 밝히며 소소한 비밀을 공개하기도 했다.

부호로서의 삶도 솔직하게 언급했다. '돈을 하루에 얼마나 쓰냐'는 질문에 빌 게이츠는 "저는 사실 꽤 많은 돈을 쓴다"고 답하며 웃었다. 그는 "좋은 집에 살고 전용기를 타기도 한다. 죄책감이 들기도 하지만 덕분에 전 세계를 다닐 수 있다"고 말했다.

빌 게이츠 "난 세상에서 가장 운이 좋은 사람"

그는 최근 자신의 전 재산 99%에 달하는 280조를 사회에 환원하겠다고 선언했다. "아이들이 가업을 잇는 것을 원치 않는다. 자기 힘으로 길을 찾아야 한다"며 "남은 재산은 사회에 돌려주겠다고 마음먹었다"는 설명이다. 빌 게이츠는 "아이들은 왜 죽는가, 우리는 잘 대처하고 있냐는 질문을 하다 보니 보건과 빈곤 문제에 집중하게 됐다"고 덧붙였다.

성공 비결에 대해서는 능력보다 행운을 강조했다. 그는 "전 세상에서 가장 운이 좋은 사람인 것 같다"며 "마이크로소프트 창업 당시 컴퓨터 가격이 낮아지던 시기라 개인용 컴퓨터(PC)가 현실이 될 것을 알았다. 회사가 큰 가치를 갖게 된 것도 운이 좋은 일이었다"며 "18년간 세계 1위 부자 자리를 지켰지만 유능해서라기보다 운이 작용한 덕분"이라고 겸손하게 말했다.

한국 혁신·AI 시대 전망

한국에 대해서는 "혁신 역량이 뛰어난 나라"라며 "지난 20년간 삼성전자 같은 기업이 성장한 모습이 놀라웠다"고 평가했다. 미래 전망으로는 인공지능(AI)을 꼽았다. 그는 "PC 시대를 예측했듯 이제는 AI 시대가 오고 있다"며 "AI가 발전하면 부족함이 없는 사회가 되고 누구나 보람을 느끼는 일을 선택하며 여가를 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.

빌 게이츠 이사장이 한국을 찾은 것은 2022년 이후 3년 만이다. 당시에는 대통령 예방과 국회 연설 등 공식 일정에 집중했다면 이번에는 예능 프로그램 '유퀴즈'에 출연하는 등 대중과 가까이 소통하며 인간적인 면모를 보인다. 세계 최고 부호이자 자선가의 철학과 소탈한 일상이 공개되며 큰 관심을 끌고 있다.





