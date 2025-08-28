"지갑 열기 쉽지 않네" 실질소비, 코로나 이후 '1.2%' 최대폭 감소

가구소득 506.5만원…8분기째 증가

실질소득도 늘었지만 0%대 그쳐



소비지출 283.6만원…0.8% 증가

심리 위축…자동차·가전 구매 줄여

물가 상승을 반영한 실질소비지출이 1분기에 이어 2분기(-1.2%)에도 줄며 18분기 만에 최대 감소 폭을 기록했다. 실질소득은 5개월째 증가세를 이어가긴 했지만 0%대 유지에 그쳤다. 소득이 마땅치 않은 가운데 허리띠를 졸라매는 상황이 이어지는 모습이다.

굳게 닫힌 지갑…실질소비지출 감소세 지속

통계청이 28일 발표한 '2025년 2분기 가계동향조사 결과'를 보면, 지난 2분기 가구당 월평균 소득은 506만5000원으로 전년 동기 대비 2.1% 증가했다. 이같은 증가세는 2023년 3분기(3.4%) 이후 8분기째다. 다만 물가 상승을 고려한 실질소득은 0.03% 늘어나는 데 그쳤다. 실질소득은 5개월째 증가했지만 전분기(2.3%)보다 증가 폭이 확 줄었다.

전체 소득 중 비중이 가장 큰 근로소득이 319만4000원으로 1.5% 늘어 5분기째 증가 흐름을 보였다. 임금 근로자가 늘어난 데다 임금도 상승한 데 따른 결과다. 서비스업 생산 증가 등으로 사업소득은 0.2% 늘어 94만1000원을 기록했다. 이전소득은 5.1% 늘어난 77만3000원이다. 올해 기준중위소득 인상과 국민연금, 기초연금 등의 지급액이 오르면서 이전소득이 늘었다.

처분가능소득은 402만4000원으로 1.5% 늘었다. 이는 전분기(4.5%)나 전년 동기(3.5%) 증가율보다는 낮은 수치다. 구체적으로 흑자액이 118만8000원으로 3.3% 늘었고, 흑자율은 29.5%로 0.5%포인트 상승했다. 균등화 처분가능소득 5분위 배율은 5.45배로 0.09배포인트 상승했다. 평균소비성향은 70.5%로 0.5%포인트 하락한 것으로 나타났다.

가구당 월평균 소비지출은 283만6000원으로 0.8% 늘며 18분기 연속 증가했다. 다만 전분기(1.4%)나 전년 동기(4.6%) 증가율보다는 증가 폭이 비교적 작았다. 세부적으로 기타상품·서비스(13.0%)와 음식·숙박(3.3%), 보건(4.3%) 등에서 지출이 늘었고, 교통·운송(-5.7%)과 가정용품·가사서비스(-9.9%), 의류·신발(-4.0%) 등에서는 줄었다.

물가 상승을 반영한 실질소비지출은 1.2% 감소했다. 이는 코로나19 유행 시기인 2020년 4분기(-2.8%) 이후 18분기 만에 최저치다. 실질소비지출은 2023년 2분기 이후 7분기 만인 지난 1분기(-0.7%)에 감소 전환한 뒤 두 달째 마이너스 흐름을 이어가는 모습이다. 감소 폭은 더 커졌다.

이지은 통계청 가계수지동향과장은 "교통·운송이랑 가정용품·가사서비스 등이 지출이 줄었는데, 세부 항목을 보면 자동차나 가전 기기 등 지출 금액이 큰 내구재가 줄면서 영향을 미쳤다"며 "2분기 때 국내외 사회, 경제적인 불확실성이 컸기에 소비 심리 위축에 어느 정도 영향을 준 것으로 본다"고 설명했다.

서울 성동구 마장동 축산물 시장 모습.

가구당 월평균 비소비지출은 104만원으로 4.3% 늘었다. 주로 경상조세(6.9%)와 가구간이전지출(4.1%), 사회보험(2.9%) 등에서 지출이 늘어난 데 따른 결과다.

1분위 소득 증가세 회복…공적연금 수급 증가 효과

소득 1분위 가구의 월평균 소득은 119만4000원으로 3.1% 늘었다. 전분기(-1.5%)에 낙폭을 그린 뒤 2분기에 회복했다. 사업소득(10.2%)과 공적이전소득(10.2%) 등이 늘었지만 재산소득(-30.8%)과 근로소득(-7.3%) 등은 줄었다. 이 과장은 "1분위 소득 증가율이 비교적 높은데, 공적연금 수급액 증가로 공적이전소득이 늘어난 점이 영향을 미쳤다"고 설명했다.

소득 5분위 가구의 월평균 소득의 경우 1074만3000원으로 0.9% 증가했다. 재산소득(13.9%)과 공적이전소득(6.2%), 사업소득(4.0%) 등이 늘었지만 근로소득(-1.1%), 사적이전소득(-1.4%) 등은 줄었다.

1분위 가구의 처분가능소득은 101만8000원으로 2.9% 늘었다. 평균소비성향은 128.1%로 1.5%포인트 상승했다. 5분위 가구의 처분가능소득은 826만1000원으로 전년과 유사했다. 평균소비성향은 59.8%로 0.8%포인트 올랐다.

소득 1분위 가구의 월평균 소비지출은 130만4000원으로 4.1% 증가했다. 식료품·비주류음료(22.0%), 주거·수도·광열(19.4%), 음식·숙박(12.5%) 등에서 지출이 늘어난 것으로 나타났다.

소득 5분위 가구의 월평균 소비지출은 494만3000원으로 1.4% 늘었다. 주로 음식·숙박(15.6%), 교통·운송(15.0%), 식료품·비주류음료(12.5%) 등의 지출이 많았다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



