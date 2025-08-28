[포토] 중진의원들 만난 국민의힘 지도부

장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 중진 의원들과 만나 회의하고 있다. 회의는 비공개로 진행됐다.







