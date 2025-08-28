김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
[속보]이창용 "통상 기준금리 25bp 떨어지면 성장률 0.06%↑"
2025년 08월 28일(목)
"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물
"케데헌 호랑이 닮았다"며 무서운 속도로 집어가…'완판' 행렬 전통 뮷즈 [NE 커피챗]
"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억'
싸이, 향정신성의약품 대리 수령 사과…"명백한 불찰, 대리처방은 없었다"
순식간에 덮친 트럭, 18개월 쌍둥이 지켜냈다…아이오닉 5, 美추돌사고 화제
칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…로봇 개, '아갓탤' 장악
'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"
'빵에 관하여' 글 올린 이진숙 "저급한 정치선동…직원 위해 구입"
1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩