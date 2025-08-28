[포토] SK텔레콤, 과징금 1,347억 9,100만원

고학수 개인정보위원장이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 SK텔레콤 개인정보 유출사고에 대핸 제재처분을 발표하고 있다. 개보위는 이날 과징금 1,347억 9,100만원과 과태료 960만원을 부과했다.







