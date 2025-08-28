[이미지 다이어리] 상대가 안되는 싸움

늦은 여름휴가에 나선 가족이 계곡에서 물싸움중이다. 편을 먹은 아들 둘은 탱크로 무장했고 아빠와 딸은 맨몸으로 맞섰다. 아빠와 딸은 위기를 잘 넘겼을까. (울진 왕피천) 조용준 기자







