[포토] 모두발언하는 김영훈 고용노동부 장관

김영훈 고용노동부 장관이 28일 서울 중구 서울고용노동청 청년온라운지에서 열린 '청년, 일문일답 행사'에 참석해 모두발언 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>