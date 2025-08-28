본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 청년 일문일답 나선 김영훈 고용노동부 장관

강진형기자

입력2025.08.28 10:39

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 청년 일문일답 나선 김영훈 고용노동부 장관
AD
원본보기 아이콘

김영훈 고용노동부 장관이 28일 서울 중구 서울고용노동청 청년온라운지에서 열린 '청년, 일문일답 행사'에 참석해 질의응답 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

2시간 거리가 2분으로…높이 625m 세계 최고 다리 개통에 들뜬 中

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기