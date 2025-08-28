본문 바로가기
[포토] 9월부터 보이스피싱 특별단속 실시

조용준기자

입력2025.08.28 10:03

[포토] 9월부터 보이스피싱 특별단속 실시
윤창렬 국무조정실장(왼쪽)이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 보이스피싱 근절 종합대책을 발표에서 취재진의 질문을 받고 있다. 이날 발표에는 과기부, 법무부, 금융위, 검찰청, 경찰청, 금감원, 개인정보위 등 관계부처에서 배석했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

