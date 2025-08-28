윤창렬 국무조정실장(왼쪽)이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 보이스피싱 근절 종합대책을 발표에서 취재진의 질문을 받고 있다. 이날 발표에는 과기부, 법무부, 금융위, 검찰청, 경찰청, 금감원, 개인정보위 등 관계부처에서 배석했다.
꼭 봐야할 주요뉴스"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 9월부터 보이스피싱 특별단속 실시
2025년 08월 28일(목)
윤창렬 국무조정실장(왼쪽)이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 보이스피싱 근절 종합대책을 발표에서 취재진의 질문을 받고 있다. 이날 발표에는 과기부, 법무부, 금융위, 검찰청, 경찰청, 금감원, 개인정보위 등 관계부처에서 배석했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물
"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억'
반려견 몸 전체에 마취 없이 용 문신 새겼다…견주 "통증 못 느껴요" 자랑
싸이, 향정신성의약품 대리 수령 사과…"명백한 불찰, 대리처방은 없었다"
"이 모든 게 2만원? 한국인들 너무 부럽잖아"…외신도 주목한 K찜질방
칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악
'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"
'빵에 관하여' 글 올린 이진숙 "저급한 정치선동…직원 위해 구입"
1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩
"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'