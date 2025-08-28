李대통령 "즉시 추진" 장동혁 "정식 제안 없어"...영수회담 성사될까

李대통령 순방 직후 회동 추진 지시

국민의힘 "숙고해 결정할 것"

의제 구체화 후 공식 제안 응할 듯

이재명 대통령이 장동혁 신임 국민의힘 대표에게 만남을 제안하면서 성사 여부에 관심이 쏠린다. 장 대표는 "정식으로 제안받은 게 없다"며 거리를 뒀지만 의제 등을 구체화한 후 응할 것이라는 전망이 지배적이다.

28일 이 대통령은 미국·일본 순방을 마치고 귀국한 직후 장 대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시했다. 강유정 대통령실 대변인은 "이 대통령이 이날 서울에 도착한 후 바로 우상호 정무수석에게 지시했다"고 전했다.

우 수석은 전날 장 대표 당선을 축하하기 위해 국회를 방문해 "대통령께서 적절한 날에 초대해 같이 (한일·한미) 정상회담 결과를 말하고 싶다는 초대의 말씀을 주셨다"고 전달한 바 있다. 이에 대해 장 대표는 "단순한 만남은 의미가 없다"고 답한 것으로 전해졌다. 참석 의사를 명확히 밝히지 않은 가운데 대통령을 만났을 때 야당 이야기가 잘 수용되는 만남이 진행돼야 한다고 전제했다는 설명이다.

장 대표는 이날에도 중진의원들과 회의를 마치고 기자들과 만나 회동 가능성에 대해 "아직 따로 제안받는 게 없다"고 말했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 "형식과 의제에 대해 전달받은 바가 없다"며 "공식 제안이 오면 (입장을) 밝히겠다"고 부연했다.

장 대표가 일단 즉답을 피했지만 결국에는 이 대통령의 제안을 받아들일 것이라는 시각이 우세하다. 정국이 급랭한 상황에서 야당 대표로서 존재감을 분명하게 드러내고 요구 사항을 얘기할 수 있는 장이기 때문이다. 국민의힘 관계자는 "지도부가 이제 막 꾸려진 시점에 의제를 주도하기에는 무리가 있다"며 "일단 시간을 벌고 안건 등을 고민할 것으로 보인다"고 내다봤다.

일각에선 보여주기식 일방소통에는 응할 필요가 없다는 목소리도 나온다. 이 대통령은 지난 6월 여야 지도부와 오찬 회동을 가졌지만 여야 입장차만 확인했을 뿐 가시적인 성과는 없었다. 야권 인사는 "정상회담 성과를 일방적으로 전달하는 자리라면 병풍 서기에 나설 필요는 없다"며 "영수회담이 아닌 대통령과 여야 지도부의 회동이면 더욱 그렇다"고 잘라 말했다.

회동이 성사되면 이 대통령에게 꽉 막힌 여야 관계를 풀 지렛대 역할을 요구할 것으로 전망된다. 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)과 상법 개정안 등 쟁점 법안에 대해 재의요구권(거부권) 행사를 요구할 가능성도 점쳐진다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 최고위원회의에서 "지금이라도 합리적인 노동 현장을 만들기 위해 노란봉투법과 상법 재개정 문제를 논의할 여야 및 노사정 대타협 공동위원회를 구성해야 한다"고 제안했다.

한편 강 대변인은 정치권 일각에서 영수회담이라는 표현을 사용하는 것을 두고 "영수회담은 과거 권위적인 정치문화에서 쓰던 용어다. 지금은 '대통령과 (여야)지도부 회동'이라는 표현을 쓴다"면서 만남의 성격을 규정했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



