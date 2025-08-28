트럼프 압박에…멕시코도 '對中 관세 인상' 검토

내년도 예산안서 中수입품 추가 관세 부과 논의

멕시코 정부가 다음 달 내년도 예산안 발표를 앞두고 중국산 수입품에 대한 관세 인상 방안을 검토하고 있다고 블룸버그 통신이 27일(현지시간) 보도했다.

세 명의 소식통에 따르면 클라우디아 셰인바움 멕시코 정부는 다음 달 8일까지 의회에 제출하는 2026년도 예산안 논의 과정에서 자동차, 섬유, 플라스틱 등 중국산 수입품에 추가 관세 부과를 논의 중이다. 구체적인 관세율은 아직 확정되지 않으며, 계획이 변경될 가능성도 있다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한 관계자는 중국뿐 아니라 다른 아시아 국가들도 관세 인상에 직면할 것으로 예상된다고 전했다.

대중 관세 인상은 일견 세수 확충을 위한 목적으로 보인다. 전임 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 정부의 막대한 지출 정책으로 지난해 멕시코의 재정 적자는 1980년대 이후 최대 규모로 확대됐다. 셰인바움 정부는 대규모 세금 인상을 피하면서 세수를 증대해 재정 부담을 줄여야 하는 과제를 해결해야 한다. 자국 산업 활성화를 추진하는 셰인바움 정부는 이전에도 섬유와 의류 등 일부 외국 상품에 대한 관세를 인상한 바 있다.

그러나 블룸버그 통신은 대중 관세 인상 배경에 도널드 트럼프 미국 행정부의 압박이 있다고 짚었다. 트럼프 행정부는 올해 초부터 멕시코에 미국처럼 중국산 수입품에 대한 관세를 인상할 것을 촉구한 것으로 알려졌다. 지난 2월 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 멕시코에 중국산 제품 수입을 억제하면서 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)을 토대로 3국의 무역 및 제조업 관계를 강화하는 '북미 요새(Fortress North America)' 구축 구상을 제안한 바 있다.

자동차를 예로 들면, 멕시코는 중국산 자동차에 최대 20% 관세율을 부과하고 있다. 그러나 미국이 중국산 전기차에 100% 관세를 부과하고, 중국에서 개발한 소프트웨어를 탑재한 자동차 대부분의 판매를 금지한 것과 비교하면 낮은 수준이다.

블룸버그는 "멕시코의 최대 교역국인 미국이 저가 중국산 제품의 유입 차단을 압박하는 배경은 트럼프 대통령이 해당 제품들이 멕시코를 거쳐 미국으로 유입되고 있다는 주장에 근거한다"고 설명했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>