美재무, 반도체 이어 조선업 지분 인수 가능성 시사

한·미 간 조선업 투자 연계 여부 주목

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 도널드 트럼프 미 행정부가 반도체 다음으로 조선업체의 지분 인수를 검토할 가능성을 언급했다.

베선트 장관은 27일(현지시간) 폭스비즈니스 인터뷰에서 트럼프 대통령이 반도체 기업인 엔비디아의 지분 확보도 고려하냐는 질문에 "엔비디아에 재정적 지원이 필요하다고 생각하지 않는다. 그것은 지금 논의 대상이 아닌 것 같다"며 "조선업처럼 우리가 재편하고 있는 다른 산업이 (지분 확보 대상에) 있을 수 있다"고 밝혔다. 그러면서 "이런 산업들은 미국이 자급자족해야 하는 대단히 중요한 산업들이다. 그런데 지난 20, 30, 40년 동안 방치돼 왔다"고 덧붙였다.

앞서 미 정부는 반도체법에 따른 보조금을 포함해 총 111억달러를 인텔에 투자하고, 그 대가로 인텔 지분 10%를 확보하기로 했다. 이후 다른 핵심 산업에 속한 미국 기업도 인수하겠다는 의향을 드러내고 있지만, 아직 구체적인 기업을 확정하지 않은 분위기다.

하워드 러트닉 상무부 장관은 전날 CNBC 방송 인터뷰에서 미 정부가 방산업체의 지분 확보를 고려하고 있다고 밝히기도 했다. 이와 관련해 이날 베선트 장관은 "우리가 방산업체 지분을 가질 필요가 있는지 모르겠다"고 했다. 이어 "방산업체들이 미군에 (제품을) 충분하게 인도하며 그들의 임무를 완수하고 있는지, 주주 이익을 과도하게 강조하는 게 아닌지 보겠다"고 말했다.

미 정부가 조선업체 지분 확보에 나설 경우 한국이 미국에 제공하기로 한 1500억달러 규모의 조선업 전용 투자 패키지와 연계해 논의가 진행될지 주목된다. 해당 투자 패키지는 아직 그 성격이 명확하지 않고, 한·미 간 추가 협의가 필요한 상황이다.





