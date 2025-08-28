'최강자 중국'도 부러워할 성능…쓸 때만 얼굴 '쏙' LG 로봇청소기 유럽 접수한다

빌트인 디자인에 강력한 스팀 기능까지

LG전자가 유럽 최대 가전 전시회에서 로봇청소기 신제품 라인업을 선보인다. 중국 로보락 등 글로벌 가전 업체들이 출격하는 자리에서 차별화된 디자인과 성능을 앞세워 유럽 시장 공략에 나선다.

LG전자는 내달 5일 독일 베를린에서 개막하는 '국제가전박람회(IFA) 2025'에서 빌트인 디자인과 강력한 스팀 기능을 장착한 로봇청소기 신제품을 공개한다고 28일 밝혔다. 신제품은 사용할 때만 모습을 보이는 빌트인형 '히든 스테이션'과 프리스탠딩형 '오브제 스테이션' 등 2종이다.

히든 스테이션은 주방의 데드 스페이스(문 뒤, 코너 등 활용이 어려운 빈 공간) 중 하나인 싱크대 걸레받이에 설치할 수 있다. 사용하지 않을 땐 청소기가 스테이션으로 모습을 감춘다. LG전자는 '극한의 미니멀리즘'을 구현하기 위해 날개를 회전시켜 오수를 배출하는 방식 대신 공기압으로 배출하는 에어펌프를 적용했다고 설명했다. 스테이션 내 부품의 부피를 줄이기 위한 선택이다. 이처럼 부품의 집적도를 높일 수 있도록 새롭게 설계한 결과, 스테이션 높이가 기존 50㎝에서 15㎝로 낮아졌다.

오브제 스테이션은 어느 공간에나 어울릴 수 있는 테이블 디자인을 채용했다. 로봇청소기가 보이지 않도록 스테이션 내에 쏙 들어가는 것은 물론, 침실·거실 등 원하는 공간에 조화롭게 설치할 수 있다.

신제품 2종 모두 먼지 흡입과 물걸레 청소, 사용한 물걸레의 세척·건조까지 알아서 수행한다. 특히 세계 최초로 청소기 본체·스테이션 모두 스팀 기능을 적용해 성능과 위생 관리 편의성까지 끌어올렸다.

로봇청소기는 본체에서 물을 끓여 실시간으로 스팀을 만들고 이를 물걸레로 직접 분사한다. 말라붙거나 찌든 얼룩, 기름때 등을 녹여 효과적으로 제거할 수 있다는 설명이다. 스테이션에선 물걸레를 스팀으로 살균해 보다 위생적이다. 세척 시 물의 오염도를 측정하고 세척 횟수를 자동 조절할 수 있도록 스테이션에 탁도 센서까지 적용했다. 오염도에 따라 냉수·온수·스팀 등 세척 옵션을 고를 수 있다.

로봇청소기 주행 기술에는 LG전자가 자체 개발한 인공지능(AI) 사물인식 기술이 담겨 있다. AI 칩과 라이다, 3D 카메라, 초음파, 범퍼 등 각종 센서로 주변 환경과 장애물을 정밀하게 인식하고 청소한다. 예컨대 음식 부스러기가 떨어지기 쉬운 주방에선 보다 촘촘하게 주행하고 흡입력도 강하게 작동하는 식이다. 측면에는 라인레이저 센서가 추가됐다. 전선을 비롯한 바닥 위 장애물도 인식할 수 있다.

이 밖에도 이번 신제품은 카펫을 제외한 영역을 먼저 청소하고 스테이션으로 돌아가 물걸레를 자동 탈거한 뒤 카펫만 따로 청소할 정도로 똑똑하다. 카펫을 감지하면 바닥에 밀착해 먼지를 흡입할 수 있도록 흡입구 구조도 바꾼다. LG 씽큐(ThinQ) 앱 설정, 음석인식 기능 추가 등으로 편의성도 높였다.

아울러 LG전자는 ▲최고 수준의 흡입력을 갖춘 '흡입 전용' ▲먼지·액체 등을 흡입하고 물걸레 청소까지 동시에 가능한 '웨트 앤 드라이((Wet&Dry)' 등 무선 스틱 청소기 신제품도 공개할 예정이다.

곽도영 LG전자 HS사업본부 리빙솔루션사업부장(부사장)은 "고객의 목소리를 반영한 디자인과 업그레이드된 청소 성능으로 글로벌 시장에서 차별화된 고객 경험 제시할 것"이라고 강조했다.

한편 시장조사기관 IDC의 6월 보고서에 따르면 올해 1분기 글로벌 로봇청소기 시장 점유율 1위는 로보락(19.3%)으로 나타났다. 에코백스 13.6%, 드리미 11.3%, 샤오미 9.9%, 아이로봇 9.3% 등 순으로 뒤를 이었다. 글로벌 시장을 장악하고 있는 점유율 1~4위 기업들은 모두 중국 기업이다.





