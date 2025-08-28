싸이, 향정신성의약품 대리 수령 사과…"명백한 불찰, 대리처방은 없었다"

가수 싸이, 수면제 대리수령 혐의 사과

"대리처방은 없었다" 해명

가수 싸이(본명 박재상·48)가 의료법 위반 혐의로 경찰 조사를 받은 사실이 알려지자 공식적으로 사과했다.

소속사 피네이션은 28일 입장문을 내고 "전문의약품인 수면제를 대리수령한 점은 명백한 과오이자 불찰"이라며 "심려를 끼쳐 죄송하다"고 밝혔다.

앞서 서울 서대문경찰서가 싸이와 그에게 수면제를 처방한 대학병원 교수 A씨를 의료법 혐의로 수사 중이라는 사실이 27일 언론 보도를 통해 처음 알려졌다. 경찰은 싸이가 2022년부터 최근까지 대면 진료 없이 서울의 한 대학병원에서 향정신성의약품을 처방받았고 매니저를 통해 약을 대리 수령한 정황을 포착해 관련 진료 기록을 확보하고자 최근 해당 병원을 압수수색한 것으로 전해졌다.

이에 대해 피네이션은 "싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있다"며 "수면제 복용은 의료진의 지도하에 정해진 용량을 처방받아 복용해 왔으며 대리 처방은 없었다"고 해명했다. 다만 "그 과정에서 제삼자가 수면제를 대리수령한 경우가 있었다"고 설명했다. 이어 "최근 경찰에서 조사가 진행 중"이라며 "다시 한번 심려를 끼쳐 죄송하다"고 거듭 사과했다.





