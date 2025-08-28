美 미니애폴리스 카톨릭 학교서 총격 사건, 범인 등 최소 3명 사망

희생자 중 2명은 학생, 17명 치료 중

용의자 스스로 목숨 끊어

미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 가톨릭 학교에서 27일(현지시간) 총격 사건이 발생해 총격범을 포함해 3명이 숨지고 17명이 부상을 입었다.

로이터통신 등에 따르면 이날 오전 8시30분께 용의자 로빈 웨스트먼(23)이 미니애폴리스 남부의 한 성당 창문을 향해 총기를 발사했다. 이 사고로 8세와 10세 어린이 2명이 현장에서 숨졌으며, 웨스트먼 역시 스스로 총을 쏴 사망했다. 어린이 14명을 포함해 17명이 다쳤고 현재 2명은 위독한 상태다.

총격이 발생한 가톨릭 학교는 유치원 과정부터 8학년까지를 운영하며, 이번 주가 개학 첫 주였다. 뉴욕타임스(NYT)는 사고 당일 오전 전교생이 참석하는 미사가 예정돼 있었다고 전했다.

브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰서장은 "총격범이 소총, 산탄총, 권총으로 무장해 성당 창문을 향해 사격을 가했다"며 "범행에 사용된 총기는 모두 합법적으로 구매된 것"이라고 밝혔다. 그는 또 성당 출입문 최소 두 곳이 외부에서 봉쇄돼 있었다고 전했다.

미 연방수사국(FBI)은 이 사건을 국내 테러 행위 및 가톨릭 신자들에 대한 증오범죄로 간주하고 수사 중이라고 전했다. 캐시 파텔 FBI 국장은 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 이같이 언급한 뒤 총격범이 '로빈 웨스트먼'이며, 태어날 때 이름은 '로버트 웨스트먼'으로 확인됐다고 밝혔다. 파텔 국장은 또 "FBI는 수사 진행 상황을 가능한 한 계속 공개하겠다"고 말했다. 사법 당국 관계자는 웨스트먼이 과거 이 학교 학생이었으며, 그의 어머니는 은퇴한 교직원이라고 전했다.

도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 "미네소타주 미니애폴리스에서 발생한 비극적인 총격 사건에 대해 보고를 받았다"며 "FBI가 신속히 현장에 출동했다"고 말했다. 이어 "백악관은 이 끔찍한 상황을 계속 주시할 것"이라며 "사고와 관련된 모든 분들을 위해 함께 기도해달라"고 했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



