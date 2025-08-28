구글, 소규모 팀 관리직 35% 감원…피차이 "머릿수보다 효율성 높여라"

웰 부사장 "관료주의 줄이고 운영 효율화"

구글이 최근 1년 동안 3명 미만의 소규모 팀을 감독하던 관리직의 3분의 1을 감원했다고 미국 CNBC 방송이 27일(현지시간) 보도했다.

CNBC가 확보한 구글 회의 녹취록에 따르면 브라이언 웰 구글 인사 분석·성과 담당 부사장은 최근 전체 회의에서 "현재 우리는 1년 전 같은 시점보다 관리자와 직속 보고자 수가 35% 줄었다"며 "상당한 진전이 있었다"고 밝혔다.

매체는 소식통을 인용해 감원된 관리자들은 3명 이하의 직원을 둔 소규모 팀을 맡고 있었다고 전했다.

웰 부사장은 관료주의를 줄이고 회사 운영을 효율화하는 것이 목표라고 설명했다.

순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO) 역시 이 회의에서 "머릿수만으로 모든 문제를 해결하지 않고, 규모를 키우면서도 효율성을 높여야 한다"고 거듭 강조했다.

구글은 지난 2023년 전체 인력의 6%를 해고한 데 이어 여러 부서에서 감원을 실시해 왔다. 올해 1월부터는 희망퇴직(자발적 퇴직) 프로그램을 도입해 구조조정을 진행했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>