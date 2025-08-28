본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

구글, 소규모 팀 관리직 35% 감원…피차이 "머릿수보다 효율성 높여라"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.28 03:55

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

웰 부사장 "관료주의 줄이고 운영 효율화"

구글이 최근 1년 동안 3명 미만의 소규모 팀을 감독하던 관리직의 3분의 1을 감원했다고 미국 CNBC 방송이 27일(현지시간) 보도했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

CNBC가 확보한 구글 회의 녹취록에 따르면 브라이언 웰 구글 인사 분석·성과 담당 부사장은 최근 전체 회의에서 "현재 우리는 1년 전 같은 시점보다 관리자와 직속 보고자 수가 35% 줄었다"며 "상당한 진전이 있었다"고 밝혔다.

매체는 소식통을 인용해 감원된 관리자들은 3명 이하의 직원을 둔 소규모 팀을 맡고 있었다고 전했다.


웰 부사장은 관료주의를 줄이고 회사 운영을 효율화하는 것이 목표라고 설명했다.


순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO) 역시 이 회의에서 "머릿수만으로 모든 문제를 해결하지 않고, 규모를 키우면서도 효율성을 높여야 한다"고 거듭 강조했다.

구글은 지난 2023년 전체 인력의 6%를 해고한 데 이어 여러 부서에서 감원을 실시해 왔다. 올해 1월부터는 희망퇴직(자발적 퇴직) 프로그램을 도입해 구조조정을 진행했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물 "한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기