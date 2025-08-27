"성게덮밥 한 그릇에 17만원?"…폭염에 치솟는 日해산물 가격

해수온도 상승에 어획량 반토막

기후변화·엔저·인플레 맞물려

日 식탁 물가 43년 만에 최고

"가격을 보고 다들 충격을 받습니다. 성게덮밥 하나를 시켜 여러 명이 나눠 먹고, 각자 라면을 주문하는 경우가 많아졌습니다."

기록적인 폭염과 해수 온도 상승이 이어지면서 일본 해산물 가격이 치솟고 있다. 대표적 고가 식재료인 성게는 어획량이 줄어 값이 두 배 가까이 올랐다. 성게덮밥 한 그릇이 17만원을 거뜬히 넘긴다. 기후변화가 식탁 물가를 흔드는 모습이다.

성게덮밥 한 그릇에 17만원…"특별한 날도 사치"

기록적인 폭염과 해수온도 상승이 이어지면서 일본 해산물 가격이 치솟고 있다. 대표적 고급 식재료인 성게는 어획량 급감으로 값이 두 배 가까이 뛰며, 성게덮밥 한 그릇이 17만원을 거뜬히 넘어섰다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 이미지로 본문과 직접적 연관 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

26일 로이터통신에 따르면 홋카이도 리시리섬 식당들은 풍부한 단맛으로 유명한 바훈 성게 100g을 넣은 덮밥 한그릇을 1만5000~1만8000엔(약 14만~17만원)에 판매하고 있다. 불과 몇 년 전보다 두 배 비싼 수준이다.

리시리항 인근에서 50년 넘게 식당을 운영해온 사토 기미코 사장은 "가격을 보고 모두가 충격을 받는다"며 "손님들이 성게덮밥 하나를 나눠 먹고 각자 라면을 따로 주문하는 일이 흔해졌다"고 토로했다. 과거에도 성게는 고급 식재료였지만, 최근 들어서는 특별한 날조차 쉽게 접하기 어려운 음식이 됐다.

바다 온도 5도 상승…냉수성 어종 직격탄

최근 몇 년간 일본 근해 수온은 평균 5도 이상 높아졌다. 이에 수성 어종은 지난 20년간 어획량이 급격히 줄었고, 이들의 ㎏당 가격은 거의 5배 상승했다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 이미지로 본문과 직접적 연관 없음. 연합뉴스 원본보기 아이콘

리시리수협의 야마카미 다츠아키 전무이사에 따르면 올해 성게 어획량은 지난해 절반 수준으로 급감했다. 40년간 업계에 종사해온 그는 "낮은 어획량 때문에 가격이 급등하고 있다"며 "상승하는 바다 온도가 원인으로 보인다"고 말했다.

일본수산연구교육기구는 최근 몇 년간 일본 근해 수온은 평균 5도 이상 높아졌다고 분석했다. 차가운 물에서 자라는 바훈 성게는 2년 전 10㎏당 4만엔에서 최근 9만엔으로 두 배 이상 치솟았다.

성게만 문제가 아니다. 연어, 오징어, 꽁치 등 냉수성 어종은 지난 20년간 어획량이 급격히 줄었다. ㎏당 가격은 거의 5배 상승했다. 전문가들은 "기후변화가 일부 어종의 서식지를 북쪽으로 밀어내면서 일본 어업의 지속 가능성을 위협하고 있다"고 지적한다.

지난 4일 일본 도쿄 길거리. 연합뉴스, AFP 원본보기 아이콘

日 폭염·엔저·기후변화 '삼중고'

기록적인 폭염도 상황을 악화시키고 있다. 일본 기상청에 따르면 지난달 평균 기온은 기상 관측을 시작한 1898년 이후 127년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 도쿄·삿포로 등 주요 도시에서는 35도를 웃도는 날이 역대 가장 많은 것으로 집계됐다. 해양 열파가 장기화되면서 수산업뿐 아니라 농업 생산성에도 부정적 영향을 미치고 있다.

여기에 엔저(엔화 약세)와 수입 물가 상승이 겹치면서 일본의 식료품 인플레이션은 한층 가팔라졌다. 일본 내 가계 지출에서 식료품 비중은 약 30%로, 43년 만의 최고치를 나타냈다. 지난달 식료품 가격은 전년 대비 7.6% 상승해 6월(7.2%)보다 상승 폭이 확대됐다.

다무라 나오키 일본은행 정책위원은 지난 6월 "2022년 초부터 수산물 등 신선식품 가격 상승률이 전체 물가상승률보다 훨씬 빠르다"며 "기후변화로 인한 이상기후의 영향"이라고 지적했다. 무디스 애널리틱스의 스테판 앙릭 일본·신흥시장경제 책임자는 "극심한 기상 현상과 지구 기온 상승으로 향후 인플레이션이 과거보다 구조적으로 높을 것으로 예상된다"고 말했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



